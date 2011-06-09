Новый год Владивосток встретит с новым земельным налогом

Федеральный закон от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации..." пополнил Налоговый кодекс еще одной главой - 31 "Земельный налог", которая существенно скорректировала порядок исчисления ныне действующего земельного налога.

Статус земельного налога не изменился. Он, как и прежде, остается местным налогом и будет пополнять городской бюджет. Однако право ввести налог в действие, определить его основные элементы налогообложения предоставлено уже не федеральному уровню власти, а представительным органам местного самоуправления. Именно поэтому в конце октября этого года Думой г. Владивостока было принято решение о введении в городе с 1 января 2006 года земельного налога в соответствии с главой 31 Налогового кодекса. Таким образом, новый 2006 год город Владивосток встречает с "новым" земельным налогом.

288 кварталов

Главное отличие нового земельного налога от предыдущего заключается в том, что налоговой базой теперь стала кадастровая стоимость земельных участков. Она определяется по состоянию на 1 января и рассчитывается на основании кадастровой оценки земли.

Кадастровая оценка земель во Владивостоке проводилась в 2002 году и утверждена постановлением губернатора Приморского края от 10.06.2003 № 176. Кадастровая стоимость отражает представления о ценности земельного участка при существующем его использовании. Она определялась по методикам, утвержденным федеральным агентством Росземкадастра и под контролем федеральных органов с учетом транспортных, социально-культурных, экологических, инженерно-технических условий эксплуатации территории, градообразующего значения и других параметров. По результатам этой оценки Владивосток поделен на 228 кадастровых кварталов, в каждом из которых кадастровая стоимость различна по 14 видам использования земельных участков.

Плательщиками земельного налога определены организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности или праве пожизненного наследуемого владения.

Объектом налогообложения, как и прежде, являются земельные участки, расположенные в пределах границ Владивостокского городского округа. Исключение составляют площади, которые изъяты из оборота в соответствии с законодательством РФ.

Плательщиками этого налога являются только собственники земельных участков. Пока их во Владивостоке немного. Физические и юридические лица, пользующиеся земельными участками на праве аренды, земельным налогом не облагаются.

Досье "ЗР" Организации и предприниматели исчисляют сумму земельного налога самостоятельно. Для них установлено 3 авансовых платежа, которые они должны уплатить не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 октября), и не позднее последнего числа месяца (не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября) в налоговые органы предоставляются расчеты по авансовым платежам. По истечении налогового периода (календарного года) налогоплательщики уплачивают налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим, и одновременно, до 1 февраля, сдают налоговую декларацию. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, установлено два авансовых платежа, которые по срокам совпадают с уплатой старого налога - 15 сентября и 15 ноября, окончательный расчет производится не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим. Этой категории налогоплательщиков сумма налога и сумма авансовых платежей, как и прежде, будет исчисляться налоговыми органами, которые до 15 августа должны будут направить налогоплательщику налоговые уведомления.

Три ставки

Думой города Владивостока установлены 3 ставки земельного налога:

1. 0,2% в отношении земельных участков под домами многоэтажной застройки;

2. 0,3% в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом (за исключением земельных участков, занятых домами многоэтажной застройки) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду, и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;

3. 1,5% в отношении прочих земельных участков. Расчет земельного налога производится путем умножения кадастровой стоимости земельного участка на налоговую ставку.

Следует отметить, что за прошедших 3 года кадастровая оценка потеряла свою актуальность, так как только ставки земельного налога за этот период были повышены в 1,33 раза, а рынок недвижимости вырос в 1,5-2 раза. Поэтому переход на кадастровую стоимость не даст резкого увеличения земельного налога, как ожидалось ранее. Рост ставок различен по различным категориям земель и в среднем составляет 40%. Причем это среднее увеличение, которое варьируется по кадастровым кварталам и видам использования земельных участков.

За гараж площадью 26 кв.м владельцу гаража предстоит заплатить в среднем 1384 руб. в год. У кого получится меньше, у кого больше - зависит от кадастрового квартала, т.е. от местоположения объекта. Это, конечно, существенное увеличение по сравнению с тем, что сейчас владелец гаража платит 16 руб. в год. Но тут дело в том, что по Закону РФ "О плате за землю" земли, занятые индивидуальными и кооперативными гаражами, приравнивались к землям жилой застройки и платили 3% от ставки земельного налога. По Налоговому кодексу РФ такого послабления для гаражей нет: их относят к прочим землям со ставкой 1,5% от кадастровой стоимости.

Однако даже при таком увеличении земельный налог за гараж в 26 раз меньше, чем приходится платить владельцу машины за автостоянку. Плата за автостоянку доходит до 3000 руб. в месяц, что в год составляет 36000 рублей.

Увеличение ставок земельного налога происходит и для многоэтажных жилых домов. Но в среднем, с одной квартиры сумма земельного налога составит 200 - 450 руб. в год. В этом случае сумма земельного налога зависит от площади квартиры, именно в такой доле собственник квартиры является собственником земельного участка.

Под объектами торговли ставка земельного налога увеличивается в 3,5 раза и в среднем составит 51 руб. за кв.м в год. Под промышленными объектами земельный налог увеличится только в 1,1 раза.

Льготы

Раньше по Закону "О плате за землю" от уплаты земельного налога освобождалось большое количество организаций и физических лиц. В новом законе прямое освобождение от земельного налога предусмотрено только для организаций. Кроме того, список льготников резко сокращен. Так, теперь не освобождаются от земельного налога учреждения искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Налоговый кодекс также не предусматривает полного освобождения от земельного налога физических лиц. Раньше земельный налог совсем не платили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, получившие лучевую болезнь, и некоторые другие категории граждан. Теперь льгота выглядит иначе. Для них установлена необлагаемая сумма в размере 10000 рублей. Это значит, что кадастровая стоимость имеющегося у них участка облагается налогом за минусом указанной суммы. Земельный налог эти плательщики не будут платить совсем, если кадастровая стоимость участка окажется меньше 10000 рублей.

Думой Владивостока перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на необлагаемую налогом сумму в 10000 рублей, дополнен почетными гражданами города и пенсионерами. Особые условия исчисления земельного налога Налоговым кодексом РФ установлены для земельных участков, приобретенных для жилищного строительства.

Исчисление суммы налога в этом случае (кроме индивидуального жилищного строительства) производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока проектирования и строительства, а в дальнейшем с коэффициентом 4 вплоть до государственной регистрации права на построенный объект.

Для индивидуального жилищного строительства физическим лицам налог исчисляется по ставке 0,3% десять лет. В течение периода проектирования и строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации права на построенный объект, исчисление налога производится с учетом коэффициента 2.

Таким образом, новый земельный налог должен стимулировать рациональное использование, бережное отношение к земле, выравнить социально-экономические условия хозяйствования на землях разного качества, обеспечивать развитие инфраструктуры в городе.

В данной статье изложены лишь самые важные аспекты нового земельного налога. В дальнейшем администрацией города совместно с налоговой инспекцией будут проводиться совещания и семинары по вопросам правильности исчисления и уплаты земельного налога. Информация будет доводиться через СМИ. Следите за сообщениями и приходите на наши семинары.