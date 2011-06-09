Динамичная недвижимость

В минувший четверг сразу две ветви городской власти Владивостока, законодательная и исполнительная, решили открыть занавес над процессом приватизации городской недвижимости. С утра комиссия по налогам и бюджетам городской думы заслушала отчет директора агентства по продаже муниципальной недвижимости и земель Сергея МАРДАНШИНА, а ровно через час вице-мэр Владивостока Николай КОРОЛЕВ, курирующий приватизацию, дал по этому поводу пресс-конференцию.

Для депутатов директор агентства озвучил следующие цифры. Начиная с 25 октября 2005 г. его структура провела 12 аукционов. На них было выставлено 145 объектов недвижимости. Продано 79 помещений на общую сумму 124 млн 508 тыс. руб. В бюджет города перечислено 67 млн 492 тыс. руб. Однако почти 66 помещений не были реализованы по причине отсутствия заявок со стороны потенциальных покупателей.

Вот как прокомментировал данный факт Сергей Марданшин:

"Предварительный анализ показал, что более 40% выставленных помещений в разных районах города не привлекли предпринимателей. Мы ожидали большей активности, прежде всего от предпринимателей, арендующих недвижимость в Подмосковье у городской администрации, но наши предположения не оправдались. Возможно, дело в том, что у предпринимателей нет достаточных финансовых средств. Хотя я бы не сказал, что стоимость квадратного метра очень высока. Она гораздо ниже, чем стоимость офисных помещений, стоящих на продаже в риелторских конторах. Фактором, влияющим на снижение цены, служит то, что на рынке недвижимости произошел выброс большого количества объектов в течение непродолжительного периода времени".

Однако депутаты поинтересовались, как информирует агентство арендаторов о том, что их помещение будет продаваться. Директор ответил, что закон о приватизации не обязывает их это делать. Но по возможности агентство посылает арендаторам письма или уведомления.

Еще один неутешительный факт для предпринимателей-арендаторов: как бы они ни протестовали, льгот им не видать. В законе о приватизации ФЗ-178 говорится о том, что льгота может быть предоставлена только в "сроки, установленные договором аренды с правом выкупа, если в нем содержатся условия о размере выкупа, сроках и порядке его внесения".

Что касается закрытой формы подачи предложений о цене, то она будет сохранена. Данная форма торгов хорошо зарекомендовала себя в РФФИ, и нет причин для отказа от нее. Особый акцент сделан на то, что в торгах могут участвовать все желающие. По словам Сергея Марданшина, многие предприниматели были не допущены к торгам из-за того, что в поданных ими документах были обнаружены нарушения.

Пресс-конференция Николая Королева озвучила еще некоторые аспекты проводимой приватизации. В частности, главный куратор торгов отметил, что если к арендаторам приходят неизвестные лица и предлагают им заплатить деньги за то, чтобы они стали победителями на торгах, то они должны сообщать о таких фактах сотрудникам правоохранительных органов или в прокуратуру. Последняя уже опротестовала приватизацию отдельных объектов. Прежде всего речь идет о тех помещениях, которые занимают федеральные органы власти. В данный момент по заявлению краевого прокурора Арбитражный суд Приморского края вынес определение о принятии обеспечительных мер относительно 83 объектов.

Но не только федеральные структуры обращаются в прокуратуру и суд. В настоящее время 7 исковых заявлений от коммерсантов (арендаторов муниципального имущества) находится в суде, и до вынесения решения объекты не будут выставляться на торги.

"Что касается обвинений в возможном сговоре, то информация об этом изучается и проверяется. Если кто-то считает, что его несправедливо сняли с торгов, то он может обратиться ко мне, - подчеркнул Николай Королев. - Еще раз акцентирую внимание на том, что бизнес должен воспользоваться возможностью приобрести недвижимость. Торги - это нормальный рыночный процесс, ранее приватизация проходила по другим правилам. Объекты отчуждались за взятки, и многих бизнесменов это устраивало. Сегодня, когда есть рыночные правила, часть бизнеса считает, что платить $500-600 за квадратный метр - это "обираловка" со стороны администрации города".

На вопрос журналистов, почему в один день проводятся депутатские слушания и его пресс-конференция и они не объединены, вице-мэр заявил, что он не получал приглашения от депутатов. Отдельно Николай Королев высказался о победителях торгов: "Не думаю, что победители аукционов преследуют спекулятивные цели. Во Владивостоке планируется увеличение строительства офисных помещений, поэтому недостатка в них рынок недвижимости испытывать не будет".