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Строить газопровод на Владивосток помогает импортная техника
«Направление ДВ»
Строительство газопровода системы Сахалин – Хабаровск – Владивосток – один из ключевых региональных проектов, за реализацией которого пристально следят на всех уровнях власти. Деятельность подрядных и субподрядных организаций проходит многоступенчатый контроль: организация производства, качество, сроки, доскональное соблюдение технологий. Естественно, что для предприятий, участвующих в реализации объектов такого уровня, решающее значение имеет оснащённость технического парка.
Среди основных направлений деятельности ООО «Идеал» объекты строительства газопровода продолжают оставаться наиболее значимыми. С 2008 года компания работает в Вяземском и Бикинском районах Хабаровского края. В рамках строительства газопровода отсыпают подъездные дороги, участвуют в строительстве вертолётных площадок. Именно здесь сосредоточены главные производственные силы компании, созданы условия для работы бригад и участков, привлечено более 180 единиц большегрузных машин. Парк предприятия постоянно пополняется современной техникой.
– Большой объём работ требует привлечения машин с различными характеристиками, – рассказывает главный механик ООО «Идеал» Александр ЖИЛИН. – В прошлом году мы начали тесное сотрудничество с компанией «Техсервис» – официальным поставщиков техники Shantui. Закупили экскаваторы, бульдозеры, каток, грейдер, экскаватор-погрузчик. Всего одиннадцать единиц, которые по итогам прошедшей зимы положительно зарекомендовали себя в работе.
Когда речь идёт об импортной технике, то нередко возникают сомнения: сможет ли она справиться с объёмом работ в сложных природно-климатических условиях? Такие сомнения вполне обоснованы, но и решение для них уже найдено. Компания-поставщик, имея сервисные центры, может по желанию заказчика комплектовать машины дополнительным оборудованием.
– На каждую новую единицу были установлены специальные подогревы, которые позволили эксплуатировать технику даже при самых низких температурах, – продолжает Александр Жилин. – Уже почти год машины работают в режиме нон-стоп. В две смены, независимо от времени года, они используются на строительстве дорог, карьеров, перевозке грунтов. Мелкие незначительные поломки случались, но необходимый ремонт был проведён в очень сжатые сроки.
Уровню сервисного обслуживания компания «Техсервис» уделяет очень большое внимание. Главное правило поставщика – не просто продать технику, а обеспечить её хорошее техническое состояние, чтобы она эффективно работала, приносила прибыль, помогала развиваться бизнесу клиентов. Именно поэтому на протяжении всего цикла эксплуатации техники Shantui у предприятий-пользователей не возникает необходимости обращаться к сторонним организациям за расходными материалами и запасными частями. Об этом тщательно заботится авторизированный сервисный центр компании «Техсервис».
Центр готовит технику к продаже, выполняет гарантийные обязательства, проводит консультирование и бесплатные семинары, а также ремонтирует и обслуживает технику. Для удобства и обеспечения оперативности в работе с 2003 года в сервисную службу «Техсервиса» включена мобильная группа механиков, которые обслуживают и ремонтируют машины непосредственно на месте их эксплуатации. Такой подход существенно сокращает временные и финансовые затраты.
Равнение на оперативность привело также к созданию нового уникального сервиса – электронного каталога запасных частей техники Shantui. Теперь интересующую деталь можно заказать на сайте компании, и она будет доставлена потребителю в самый короткий срок. Эта возможность уже пользуется популярностью, ведь от времени доставки запасных частей зависят сроки простоя машин. И чем короче они будут, тем станет проще наладить производственный процесс: экономически выгодный, отлаженный и эффективный. Это особенно важно на больших регионально-значимых объектах.
Ксения МУХАМЕТШИНА, «Дальневосточный капитал».
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