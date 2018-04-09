FESCO назвала провокацией информацию о возможном банкротстве Дальневосточного морского пароходства

ДВМП осуществляет свою деятельность в штатном режиме

Транспортная группа FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) назвала провокацией информацию о возможном банкротстве одного из крупнейших пароходств России.

FESCO заявила о безосновательности подобных обращений и просит клиентов и партнеров не реагировать на подобные заявления.

Как ранее сообщила Деловая газета «Золотой Рог», о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании пароходства банкротом заявило ПАО «Управляющая компания «Арсагера» (Санкт-Петербург). Заявление подано в связи с тем, что ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям.

«Требования УК «Арсагера» на 2,7 млн рублей, которыми она мотивирует свое заявление, являются спорными. Компания (ДВМП – Прим. авт.) продолжает их оспаривать в судебном порядке. Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017 г. по РСБУ составляют 17,9 млрд рублей, заявления о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствуют действительности и носят провокационный характер. Компания осуществляет свою деятельность в штатном режиме», - говорится в заявлении FESCO.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: УК «Арсагера» управляет паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ). Под управлением компании находятся три открытых фонда, два интервальных и один закрытый паевой инвестиционный фонд.

На данный момент группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital. Владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед МАГОМЕДОВЫ, а также глава компании «Интэкс» Артур МАКСИДОВ были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток