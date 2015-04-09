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Экспертный совет по развитию предпринимательства обсудил достижения Приморья

09 Апреля 2015, 17:55 | Владивосток

В администрации Приморского края 8 апреля состоялось очередное заседание Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором участники обсудили достигнутые результаты работы в 2014 году, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

В работе совета приняли участие заместитель главы региона Сергей Нехаев, бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина и директор департамента экономики и стратегического развития Дмитрий Царев.

По словам председателя совета Юлии Пак, работы было проделано немало. «Мы активно работали с бизнес-сообществом Приморского края, изучая и анализируя потребности и проблемы предпринимателей. Стоит отметить, что нам активно помогали представители краевой администрации и уполномоченный по правам предпринимателей Марина Шемилина. Результатом этой работы стало более полусотни предложений в адрес органов исполнительной власти», – отметила Юлия Пак.

Она также заявила, что совет разработал комплекс мер по борьбе с незаконным предпринимательством и занимался улучшением предпринимательского климата.

Вице-губернатор Сергей Нехаев, оценивая работу совета, отметил важность взаимодействия с органами исполнительной власти. «Департамент экономики возглавил Дмитрий Царев – человек, который не понаслышке знает, что такое бизнес. Я уверен, что с ним и совет, и бизнес-омбудсмен будут работать слаженно, на благо предпринимателей. В Приморье совершенствуется инвестиционный стандарт, и нам всем предстоит эту работу контролировать и направлять в нужное русло. Особенно это важно в свете создания свободного порта Владивосток, который даст новые возможности предпринимателям», – подчеркнул Сергей Нехаев.

Напомним, сегодня Приморский край – лидер в Дальневосточном регионе по количеству малого и среднего бизнеса – здесь ведут деятельность 32,4 процента субъектов. В 2014 году число средних и малых предприятий выросло на 1 644 единицы и превысило 82 тысячи.

В прошлом году на поддержку и развитие этого направления направлено свыше 340 миллионов рублей из средств краевого и федерального бюджетов. Субсидии выделены на начало собственного дела, приобретение оборудования, модернизацию производства. Поддержку получили предприятия 36 муниципальных образований края.

Кроме этого, по инициативе губернатора Владимира Миклушевского в Приморье работают 17 Общественных экспертных советов, в том числе – совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Действует Гарантийный фонд Приморского края – один из лучших в стране. Также в регионе интересы бизнеса отстаивает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: итоги  малый и средний бизнес  Шемилина  нехаев  предпринимательство  гарантийный фонд  бизнес-омбудсмен  приморье 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:18, 10.04.2015#

    у нас развивается, и поддерживается предпринимательство?! нет, оно рубится на корню!

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