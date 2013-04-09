www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Во Владивостоке идет прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

09 Апреля 2013, 14:14 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается прием заявок на ежегодный городской конкурс «Предприниматель года». Прием заявок осуществляется по 30 апреля 2013 года. Конкурс проводится с присуждением I-III мест по следующим номинациям:

«Успешный старт»;

«Эффективность и развитие»;

«Социальная ответственность и благотворительность»;

«Стабильное развитие бизнеса»;

«Молодой предприниматель года» ;

«Деловая женщина - предприниматель года»;

«Предприниматель года в сфере дошкольного образования».

По условиям конкурса в нем могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие хозяйственную деятельность на территории города Владивостока.

Прием документов ведется по двум адресам: в управлении экономики и развития предпринимательства (г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 29, каб. 14, тел.: 261-43-61, 261-43-60), а также в «Центре развития предпринимательства» (ул. Запорожская, д. 77 (бизнес-центр «City Hall»), 8 этаж, каб. 810, тел. 260-68-03).

По этим телефонам можно также получить всю необходимую информацию.

Участие и, особенно, победа в конкурсе станет отличным дополнением в положительный имидж компании и весомым конкурентным преимуществом. Победителей ждут дипломы, ценные призы и подарки. Итоги конкурса размещаются на официальном интернет-сайте администрации города Владивостока, интернет-сайте «Центра развития предпринимательства» и в средствах массовой информации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: предпринимательство  бизнес  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru