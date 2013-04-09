Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке идет прием заявок на конкурс "Предприниматель года"
Во Владивостоке продолжается прием заявок на ежегодный городской конкурс «Предприниматель года». Прием заявок осуществляется по 30 апреля 2013 года. Конкурс проводится с присуждением I-III мест по следующим номинациям:
«Успешный старт»;
«Эффективность и развитие»;
«Социальная ответственность и благотворительность»;
«Стабильное развитие бизнеса»;
«Молодой предприниматель года» ;
«Деловая женщина - предприниматель года»;
«Предприниматель года в сфере дошкольного образования».
По условиям конкурса в нем могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие хозяйственную деятельность на территории города Владивостока.
Прием документов ведется по двум адресам: в управлении экономики и развития предпринимательства (г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 29, каб. 14, тел.: 261-43-61, 261-43-60), а также в «Центре развития предпринимательства» (ул. Запорожская, д. 77 (бизнес-центр «City Hall»), 8 этаж, каб. 810, тел. 260-68-03).
По этим телефонам можно также получить всю необходимую информацию.
Участие и, особенно, победа в конкурсе станет отличным дополнением в положительный имидж компании и весомым конкурентным преимуществом. Победителей ждут дипломы, ценные призы и подарки. Итоги конкурса размещаются на официальном интернет-сайте администрации города Владивостока, интернет-сайте «Центра развития предпринимательства» и в средствах массовой информации.
Новости тематики
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Остров Русский отдадут китайским инвесторам
- Приморье обогреют когенерацией
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
- Приморцы заедают проблемы сладостями
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- Владимир Путин в Приморье заложил своего "тезку"
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- "Соллерс" не хочет переходить с японских марок на китайские
- Приморье лидирует по количеству инвестпроектов для ВЭФ-2017
Новости раздела
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний