Во Владивостоке идет прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

Во Владивостоке продолжается прием заявок на ежегодный городской конкурс «Предприниматель года». Прием заявок осуществляется по 30 апреля 2013 года. Конкурс проводится с присуждением I-III мест по следующим номинациям:

«Успешный старт»;

«Эффективность и развитие»;

«Социальная ответственность и благотворительность»;

«Стабильное развитие бизнеса»;

«Молодой предприниматель года» ;

«Деловая женщина - предприниматель года»;

«Предприниматель года в сфере дошкольного образования».

По условиям конкурса в нем могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие хозяйственную деятельность на территории города Владивостока.

Прием документов ведется по двум адресам: в управлении экономики и развития предпринимательства (г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 29, каб. 14, тел.: 261-43-61, 261-43-60), а также в «Центре развития предпринимательства» (ул. Запорожская, д. 77 (бизнес-центр «City Hall»), 8 этаж, каб. 810, тел. 260-68-03).

По этим телефонам можно также получить всю необходимую информацию.

Участие и, особенно, победа в конкурсе станет отличным дополнением в положительный имидж компании и весомым конкурентным преимуществом. Победителей ждут дипломы, ценные призы и подарки. Итоги конкурса размещаются на официальном интернет-сайте администрации города Владивостока, интернет-сайте «Центра развития предпринимательства» и в средствах массовой информации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.