Подведение итогов конкурса "Предприниматель года- 2011" во Владивостоке намечено на 23 мая

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. В администрации Владивостока продолжается приём заявок для участия в ежегодном традиционном конкурсе "Предприниматель года".

Конкурс проводится по семи номинациям:

1. "Успешный старт"

2. "Эффективность и развитие"

3. "Социальная ответственность и благотворительность"

4. "Стабильное развитие бизнеса"

5. "Молодой предприниматель года"

6. "Деловая женщина - предприниматель года"

7. "Предприниматель года в сфере дошкольного образования"

Уже поданы заявки от предприятий, работающих в различных сферах производства, торговли, услуг. Цель городского конкурса - поддержка бизнесменов, добившихся наибольших успехов в своей деятельности по итогам прошедшего года. Организации, занявшие призовые места, получат ценные подарки. Также победа в городском конкурсе может стать дополнительным конкурентным преимуществом компании на рынке.

К участию в конкурсе приглашаются предприниматели, зарегистрированные на территории Владивостокского городского округа и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2012 года включительно предоставить:

- анкету участника установленной формы (можно скачать в данном анонсе);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (предоставляется оригинал выписки, выданный не ранее 01.01.2012 года).

Анкету участника и выписку из государственного реестра необходимо предоставить лично по адресу: г.Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 29, отдел развития малого и среднего предпринимательства с 14:00 до 18:00 ежедневно, либо направить по почте: 690091, г.Владивосток, ул.Прапорщика Комарова, 29, Управление экономики и развития предпринимательства, с пометкой на конверте "конкурс "Предприниматель года-2011"

Дополнительную информацию можно получить в отделе развития малого и среднего предпринимательства по телефонам (423)2-614-360, 2-614-361.

«Золотой Рог».