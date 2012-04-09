www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Подведение итогов конкурса "Предприниматель года- 2011" во Владивостоке намечено на 23 мая

09 Апреля 2012, 15:30 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. В администрации Владивостока продолжается приём заявок для участия в ежегодном традиционном конкурсе "Предприниматель года".

Конкурс проводится по семи номинациям:

1. "Успешный старт"

2. "Эффективность и развитие"

3. "Социальная ответственность и благотворительность"

4. "Стабильное развитие бизнеса"

5. "Молодой предприниматель года"

6. "Деловая женщина - предприниматель года"

7. "Предприниматель года в сфере дошкольного образования"

Уже поданы заявки от предприятий, работающих в различных сферах производства, торговли, услуг. Цель городского конкурса - поддержка бизнесменов, добившихся наибольших успехов в своей деятельности по итогам прошедшего года. Организации, занявшие призовые места, получат ценные подарки. Также победа в городском конкурсе может стать дополнительным конкурентным преимуществом компании на рынке.

К участию в конкурсе приглашаются предприниматели, зарегистрированные на территории Владивостокского городского округа и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2012 года включительно предоставить:

- анкету участника установленной формы (можно скачать в данном анонсе);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (предоставляется оригинал выписки, выданный не ранее 01.01.2012 года).

Анкету участника и выписку из государственного реестра необходимо предоставить лично по адресу: г.Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 29, отдел развития малого и среднего предпринимательства с 14:00 до 18:00 ежедневно, либо направить по почте: 690091, г.Владивосток, ул.Прапорщика Комарова, 29, Управление экономики и развития предпринимательства, с пометкой на конверте "конкурс "Предприниматель года-2011"

Дополнительную информацию можно получить в отделе развития малого и среднего предпринимательства по телефонам (423)2-614-360, 2-614-361.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru