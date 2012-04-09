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Подведение итогов конкурса "Предприниматель года- 2011" во Владивостоке намечено на 23 мая
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля, ZRPRESS. В администрации Владивостока продолжается приём заявок для участия в ежегодном традиционном конкурсе "Предприниматель года".
Конкурс проводится по семи номинациям:
1. "Успешный старт"
2. "Эффективность и развитие"
3. "Социальная ответственность и благотворительность"
4. "Стабильное развитие бизнеса"
5. "Молодой предприниматель года"
6. "Деловая женщина - предприниматель года"
7. "Предприниматель года в сфере дошкольного образования"
Уже поданы заявки от предприятий, работающих в различных сферах производства, торговли, услуг. Цель городского конкурса - поддержка бизнесменов, добившихся наибольших успехов в своей деятельности по итогам прошедшего года. Организации, занявшие призовые места, получат ценные подарки. Также победа в городском конкурсе может стать дополнительным конкурентным преимуществом компании на рынке.
К участию в конкурсе приглашаются предприниматели, зарегистрированные на территории Владивостокского городского округа и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2012 года включительно предоставить:
- анкету участника установленной формы (можно скачать в данном анонсе);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (предоставляется оригинал выписки, выданный не ранее 01.01.2012 года).
Анкету участника и выписку из государственного реестра необходимо предоставить лично по адресу: г.Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 29, отдел развития малого и среднего предпринимательства с 14:00 до 18:00 ежедневно, либо направить по почте: 690091, г.Владивосток, ул.Прапорщика Комарова, 29, Управление экономики и развития предпринимательства, с пометкой на конверте "конкурс "Предприниматель года-2011"
Дополнительную информацию можно получить в отделе развития малого и среднего предпринимательства по телефонам (423)2-614-360, 2-614-361.
«Золотой Рог».
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