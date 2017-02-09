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Здания ДВФУ большим спросом не пользуются
Еще один объект, подлежавший продаже, 7 февраля удалось реализовать ДВФУ – это двухэтажное здание бывшего Евро-Азиатского лицея. В документации на объект было отмечено, что его износ составляет в настоящее время всего 15%, общая площадь помещений – 842,2 кв. метров. Они имеют стандартную офисную отделку, находятся в приличном состоянии и могут сразу же после покупки использоваться. Организаторы аукциона рекламировали его удобным «для размещения представительства банка или компании, кафе или ресторана».
В ходе состоявшегося открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи этого нежилого здания во Владивостоке по ул. Октябрьской, 25Б, литер 1, 1’ в очень вялой борьбе победителем стало Публичное акционерное общество «Славянский судоремонтный завод». Стартовая цена экс-лицея составляла 54 200 000 рублей с учетом 18% НДС. Один шаг аукциона – 500 тысяч рублей. Именно один шаг победитель и сделал, увеличив ставку до 54 700 000 рублей. Соперник – индивидуальный предприниматель Елена ТЕКИЕВА – ничего на этот шаг возразить не смогла.
Одновременно с этим объектом планировалось продать и бывшее пятиэтажное главное здание ДВФУ – ул. Октябрьская, 27 литер А. Оно тоже сегодня находится в приличном состоянии и может использоваться сразу же после покупки. Общая площадь его помещений составляет 10 333 кв. метров. Этот объект был предложен потенциальным покупателям за 550 500 000 рублей. С учетом 18% НДС. Шаг аукциона так же составлял 500 000 рублей. Однако, как пояснил представитель организатора проведения процедуры аукциона – ООО «Эрнст энд Янг», на 30 января до 12.00 от потенциальных участников не было подано ни одной заявки на участие. В этой связи аукцион не состоялся и пока перенесен на неопределенное время.
Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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