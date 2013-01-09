Во Владивостоке открыли завод по производству лифтов

Накануне нового года во Владивостоке состоялось официальное открытие завода по производству лифтов из импортных комплектующих компании ООО «Унгерт Элеваторз». Это первое такое производство на Дальнем Востоке.

Около года этот завод работал в экспериментальном режиме – подбирались поставщики, отрабатывались технологии и пр. Первые два лифта, собранные в Приморье, были приобретены одной из уссурийских компаний, занимающейся обслуживанием жилого фонда в феврале 2012 года, и уже работают. Поставила их покупателю генеральный партнер завода – Корпорация ООО «Дальтехимпорт», которая и стала инициатором создания во Владивостоке нового перспективного производства.

Президент Корпорации Феликс САННИКОВ сказал, что идея развернуть сборку лифтов во Владивостоке аналогична идее автомобильного производства «Соллерс». Предприятию, специализированному на выпуске такой продукции, выгодно находиться на «потоке грузов», который идет в Россию из АТР – все основные поставщики запчастей находятся в Китае, Южной Корее, Юго-Восточной Азии.

Он также отметил, что сборка одного лифта при наличии запчастей на складе может занимать всего два дня. А под предварительный заказ лифт может быть сделан за один-два месяца. Стоимость лифта, а это не только кабина, разная – в зависимости от этажности, сложности, но она однозначно ниже аналогичных импортных лифтов, потому что будет экономия на транспортных расходах, таможенных платежах.

Директор ООО «Унгерт Элеваторз» Дмитрий МЕРКУЛОВ отметил, что на сегодня непосредственно на этом производстве занято 25 специалистов, а вместе с компанией- инвестором его поднимают 120 человек. Лифты максимально безопасны, энергоэффективны, с тихим ходом, с современным дизайном – мирового качества. И одновременно – это все-таки российское производство, в продукцию которого приморские специалисты внесли свои технические идеи.

Сегодня завод может собирать уже до 10 лифтов в месяц, а в ближайшей перспективе сможет увеличить их выпуск в пять раз. Это будут, прежде всего, пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирские до 1000 кг (как с «широкой», так и с «глубокой» кабиной) эконом- и бизнесклассов со скоростью хода 1,6 м/сек.

В дальнейшем компания намерена расширять линейку товаров, производя спецлифты с нестандартными техническими решениями для зданий, которые будут строиться по оригинальным проектам. Для уменьшения зависимости от импорта и обеспечения твердых гарантий потребителям со временем планируется развернуть во Владивостоке и производство ряда комплектующих деталей для сборки лифтов.

Выступая на открытии завода, глава администрации г. Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ отметил, что ежегодная потребность города в лифтах только по замене в существующем жилом фонде – примерно 150 штук. Сейчас программа замены успешно выполняется. Только за последние 4 года «обновили» 393 лифта, притом что до этого за 11 лет было заменено всего лишь 130. По его мнению, лифты нового завода имеют ряд конкурентных преимуществ перед продукцией других производителей. И если они действительно будут лучшими, «тогда они точно будут у нас работать», если победят в торгах.

Перерезав традиционную ленточку, глава администрации г. Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и президент Корпорации ООО «Дальтехимпорт» Феликс САННИКОВ открыли новый завод. Затем все участвовавшие в торжественном мероприятии смогли ознакомиться с производством и проехать на первом приморском лифте, установленном в экспериментальной лифтовой шахте – одной из четырех по всей России.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.