АТЭС-2012: Владивосток вышел на финишную прямую

За разговорами о том, нужно ли проводить саммит АТЭС во Владивостоке и успеет ли город подготовиться к этому знаменательному для России событию, большая часть объемов строительства на объектах предстоящего саммита оказалась выполнена. Город вышел на финишную прямую, приняв эстафету председательства в АТЭС у американского Гонолулу.

И хотят ли того владивостокцы, зараженные вирусом скепсиса, или нет, но они не могут не заметить новых дорог, мостов и развязок, уже сегодня тотально обновивших транспортную схему приморской столицы. Более того, в предвыборном ажиотаже некоторые политики прочили городу на Тихом океане статус уже не просто центра международного сотрудничества в АТР, а третьей столицы России.

Конечно, только дорогами, инфраструктурой и даже самым современным университетским кампусом здесь не обойдешься, да и нужна ли России третья столица – вопрос спорный. А посему вернемся к дорогам, поскольку это одна из самых больших проблем Владивостока, страдающего от транспортных пробок. В этом смысле конец 2011 года принес владивостокским автомобилистам немало приятных моментов, и самый главный из них – открытие движения на всем протяжении трассы Аэропорт – ст. Санаторная.

Обустройство дороги полностью еще не завершено, и на многих участках действует режим ограничения скорости, но 40 минут от аэропорта до Владивостока – сейчас время абсолютно реальное. Благодаря строительству эстакад в районе пос. Трудовое, долинах речек Богатая и Черная, водителям теперь не приходится пересекать полосу встречного движения при съезде с трассы в сторону железнодорожных станций и жилых районов.

Другая автодорога, коренным образом изменившая транспортную схему города, – п-ов Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл. Торжественное открытие 15-километрового участка этой дороги от Седанки до золоотвала ТЭЦ-2 состялось 25 ноября 2011года. На мероприятии присутствовали первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН и мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

Строительство скоростной четырехполосной дороги началось в ноябре 2009 года также в рамках подготовки города к саммиту АТЭС. Ее общая протяженность 42 км, она свяжет аэропорт Владивостока с островом Русским. Конечной точкой дороги на юге станет выход к мостовому переходу на остров Русский, на севере – выход на низководный мост-эстакаду через Амурский залив. Все, кому довелось промчаться по новой дороге, пробитой сквозь лес и сопки полуострова Муравьева-Амурского, не устают сыпать превосходными эпитетами – теперь реально всего за несколько минут можно доехать с берега бухты Тихой до Седанки.

И еще одна победа строителей объектов саммита – стыковка пролета двух сторон низководного моста через Амурский залив. Хотя на этом объекте работы еще предстоит немало – укладка панелей, бетонирование, устройство автомобильной дороги.

Среди знаковых событий 2011 года – вручение ключей от новых домов, построенных для переселенцев из бухты Аякс в пос. Канал, на о.Русском ввод в эксплуатацию обновленной взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) в аэропорту Кневичи, первый технический рейс состоялся 11 апреля.

Выходят на финишную стадию строительные работы на острове Русском, где возведено 24 корпуса кампуса Дальневосточного федерального университета. По пяти корпусам, в которых в дни саммита будут проживать главы государств, подписаны акты рабочих комиссий. В целом же сдача объектов – ДВФУ и Конференц-центра, – по информации генерального директора ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» Олега БУКАЛОВА, запланирована к 31 декабря 2011 года.

Сегодня на базе «островных» помещений ДВФУ и Конференц-центра уже проходят первые конференции и семинары, то есть те самые обкаточные мероприятия, которые должны состояться перед сентябрьским саммитом. Как заметил гендиректор, разительными переменами на Русском не раз восхищались представители различных иностранных делегаций, которые бывают на острове как минимум раз в неделю. Этот поток дипломатических «экскурсий» заставил руководителей дирекции параллельно освоить специальность VIP-экскурсовода.

Если в кампусе ДВФУ на 2012 год будет идти в основном работа по наведению лоска перед приемом гостей, то строительство моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный продолжится. Сдача его в эксплуатацию намечена на июль 2012 года. Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН назвал его самым сложным объектом транспортной инфраструктуры при подготовке к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Мост будет одним из крупнейших вантовых мостов в мире, центральный пролет которого длиной 1104 м станет рекордным в мировой практике мостостроения. Пилоны моста также самые высокие в мире – 320,9 метра, как и ванты – 579,83 метра. Общая длина моста составит 1885,53 метра, длина с подходами – 3100 метров, высота над уровнем моря – 70 метров. Проезжая часть предусмотрена с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 80 км в час.

Лучшие отечественные инженеры находят технические решения, позволяющие гарантированно выполнять график строительства, подчеркнул Игорь Левитин. Например, предусматривается сварка двух металлических панелей на земле и подъем из акватории уже спаренных секций. Для проведения сложнейших технологических операций специально для объекта изготовлены мощные монтажные агрегаты и грузоподъемные механизмы.

По разным источникам, в феврале-марте 2012-го состоится стыковка пролетного строения. На более благоприятные по температурному режиму месяцы оставлены работы по укладке асфальта и благоустройству. А в декабре 2011 года по обе стороны пролива Босфор Восточный были проведены также очень знаковые операции – по телескопированию башенных кранов Potain и Kroll, с помощью которых ведется сооружение гигантских пилонов моста. Впервые в практике отечественного мостостроения грузоподъемные механизмы работают на высоте свыше 300 метров. По состоянию на средину декабря высота пилонов моста достигла 292,9 метра (п-ов Назимова) и 283,9 метра (о-в Русский), общая длина выдвинутых навстречу друг другу участков руслового пролета моста через пролив Босфор Восточный превысила 630 метров.

На 2012 год по обновленному графику намечена и сдача в эксплуатацию другого значимого для Владивостока моста – через бухту Золотой Рог. По заверениям мостостроителей, это должно произойти 30 мая, пожар, произошедший на южной части моста 12 декабря, не нарушил темпов работ.

Как сообщили в пресс-службе генерального подрядчика объекта, высота северного пилона достигла проектной отметки 226,25 метра. По этому случаю на стройплощадке состоялось лазерное шоу и фейерверк. К 17 декабря со стороны центральной части города было навешено 19 пар вант и прикреплено 20 подвесных балок руслового пролета.

Мостостроителям удается наверстать отставание, допущенное с южной стороны моста. Высота пилона достигла 195,91 м. Здесь навешено 10 пар вант со стороны руслового и анкерного пролетов, прикреплено 10 блоков руслового пролета. По мнению экспертов, стыковка главного пролета может произойти уже в феврале.

Среди других объектов саммита АТЭС во Владивостоке, о которых мы рассказывали на протяжении всего прошедшего года, – очистные сооружения и полигон твердых бытовых отходов, газопровод, водовод с Пушкинского месторождения, а также микрорайон для военнослужащих «Снеговая Падь» и Морской фасад Владивостока, подразумевающий реконструкцию городских скверов и центральных улиц, приведение фасадов зданий в порядок. Все они в той или иной степени реализованы. Можно спорить по поводу цветовых решений и иных технических мелочей, но, бесспорно то, что город на глазах становится чище и краше.

Федеральные чиновники не устают повторять, что все это делается не только и не столько для предстоящего саммита, сколько для обеспечения потребностей жителей Приморья. Окинув даже беглым взглядом произошедшие перемены, пожалуй, с этим можно согласиться. Подготовка к саммиту придала импульс ускорения развитию Владивостока. 2011-й стал в этом смысле знаковым, в дни пиковых нагрузок на объектах саммита было задействовано более 28 тыс. человек. Впереди год завершающий.

Ирина Баранник, «Дальневосточный капитал».