Кладбище - живой механизм

Последние 15 лет он хоронил известных и неизвестных жителей Владивостока. У него есть мечта - написать книгу "Записки могильщика". Но, по его словам, время еще не пришло...

Мой сын рисовал катафалки

Несмотря на специфику профессии, господин БАБЫНИН оказался веселым и словоохотливым собеседником. Попивая чай с лимоном, мы сразу договорились, что говорить будем "за жизнь", стараясь обходить стороной его печальную организацию. И мы действительно начали "за здравие", а закончили как всегда...

По подсчетам Игоря Михайловича, МУП "Некрополь" под разными названиями и в различных юридических формах существует не менее 50 лет, приняв в свое время эстафету от межотраслевого комбината ритуальных услуг.

- Я "Некрополь" возглавляю три года. А вообще в похоронном бизнесе 16 лет, с 1992 года. Это пришло как-то само собой. В 80-е мне приходилось сталкиваться с похоронами, и это было настолько ужасно! До сих пор помню железные венки, железные памятники, грузовики, обитые красной тряпкой.

- Хотя на западе России уже хоронили цивилизованно...

- На западе тоже было "не фонтан". А у нас - вообще убожество. И в начале 90-х годов все кинулись возить машины из Японии, а я занялся похоронами.

- Это было время малиновых пиджаков, золотых цепей толщиной с палец и китайских костюмов "Адидас" на вечеринках в ресторанах.

- У меня, кстати, тоже был малиновый пиджак как дань моде. Он где-то до сих пор висит. И цепь была, как положено. От тех годов осталась только прическа (смеется). Моя фирма "Бабынин и К" была первой частной фирмой ритуальных услуг в городе. Она и сейчас существует, просто, когда я сел в кресло директора "Некрополя", мне пришлось оттуда уйти и снять с себя все полномочия. Сейчас там другой учредитель и директор.

- Ваши сыновья знают, что их папа занимается похоронным бизнесом?

- Естественно! Старший давно уже со мной работает. А малого я таскаю по кладбищам с двух лет. Он все прекрасно знает. И когда ребятишки в детсаду рисовали самолеты и танки, он рисовал гробы и катафалки. У меня самая обыкновенная профессия. И я никогда не делал акцент на то, что гробовщик. Кому-то надо работать и в этой сфере.

- Ритуальные услуги - это вечный бизнес. Есть свадьбы, но есть и похороны. И никуда от этого не денешься. Как говорится, memento mori... Тем не менее когда вы с кем-то знакомитесь, какова реакция людей на вашу профессию?

- Обычно все знают, кто я такой. Мой телефон никогда не отключается. Если мне звонят, то только по одному вопросу - кто-то умер. Сегодня был звонок в пять минут седьмого утра. И я всегда готов помочь. Смерть - понятие круглосуточное. У меня нет ни выходных, ни проходных. И я уже к этому привык, втянулся.

- А обычные люди боятся ранних звонков и утренних визитов посыльных с телеграммами...

- Каждая профессия накладывает свой отпечаток. У вас, у журналистов, свои причуды. У нас - свои. Я никогда не задумываюсь, жалко мне человека или не жалко. Потому что невозможно пропустить каждую смерть через себя. Я прежде всего думаю о том, как сделать так, чтобы последний момент для родственников был менее болезненным. С точки зрения организации похорон. Если бы я каждую смерть пропускал через себя, через свое сердце, я давно был бы уже клиентом собственной организации. Или, в лучшем случае, на Шепеткова показывал фигушки воробьям. У нас были такие люди, за которыми я стал замечать, что у них едет крыша. У некоторых была истерика, что надоели трупы каждый день! Я таких работников сразу уволил. Поэтому определенная доля нормального цинизма в нашей профессии присутствует как своеобразный способ защиты психики.

План на похороны

- Похоронное дело - это бизнес, чего скрывать. Но если раньше я зарабатывал деньги для себя, то теперь я зарабатываю для города, для нашего предприятия. Конечно, "доброжелателей" хватает, и многие негативно отзываются о нашей деятельности. Те же частные предприниматели, работающие в этой сфере. Но я иначе не могу. Если раньше я защищал свои интересы как частного собственника, то сейчас я защищаю интересы муниципального учреждения. Я понимаю, что де-юре я назначенный, но я отношусь к месту моей работы, как к своему. И по-другому просто не могу. Меня этому научил частный бизнес.

- Можно ли сделать вывод, что МУП "Некрополь" - это лидер в сфере своей деятельности?

- Я не хочу сказать, что все у нас идеально. Но, если сравнивать с тем, что было три года назад, ситуация изменилась кардинально. Нам удалось оформить документы на кладбища! Владивостокским кладбищам более ста лет, а на них никаких документов не было. Мы первые, кто заглянул в Федеральный закон "О похоронном деле", который был принят Государственной Думой еще в 1996 году. Когда я работал в частном бизнесе, меня этот закон не интересовал. Меня интересовала только прибыль. А сейчас мы повернулись лицом к закону. И я для себя понял, что по закону выгоднее и спокойнее работать, чем лезть во все дырки.

- Есть ли у вашего МУПа план по реализации ритуальных принадлежностей, гробов или венков?

- Никакого плана по похоронам у нас нет. Но самое смешное, что налоговая требует от нас указать приблизительную прибыль от ритуальных услуг. Им надо приблизительно знать, сколько ты людей похоронишь. У нас есть план по реконструкции кладбищ, и я примерно знаю, сколько нам надо для этого заработать денег. Но трудно спрогнозировать, сколько человек умрет в этом месяце или в этом году. Хотя цифры по смертности во Владивостоке есть. В прошлом году у нас умерли 7385 человек, а в позапрошлом - 7698. Налицо тенденция к понижению смертности в городе. Если взять неопознанные и невостребованные трупы, то в 2004 году во Владивостоке умерли 1032 человека этой категории. В минувшем году смертность среди таких граждан составила 528 человек. Из них 34 покойника дал следственный изолятор. Бесхозные и невостребованные трупы приходится хоронить за счет предприятия. Потому что последний раз администрация края сделала проплаты на погребение этих людей еще в сентябре 2003 года.

- Но кладбища - это не только могилы и памятники. Кладбища - это еще и часть нашей культуры. А сегодня, честно говоря, наши погосты не очень хорошо выглядят.

- На нас грузом лежат эти бесхозные трупы! Вместо того, чтобы асфальтировать дорожки на кладбище (а у нас на двух кладбищах около 17 километров дорог), я трачу деньги на похороны бесхозных и невостребованных покойников. Да, по закону мы их обязаны хоронить. И мы их хороним.

- Сколько стоит погребение одного невостребованного трупа?

- На сегодня - порядка 7 тысяч рублей. А если их 528? Получается огромная сумма! А где я ее возьму? Вот и выходит, что все это ложится на плечи населения, и получается цепная реакция. Мы похороним вашего близкого, а вы дайте еще чуть-чуть на бесхозный труп.

Я памятник себе воздвиг...

- У нас в городе хватает бесхозных кладбищ. Одно из них находится в районе Сабанеева. По моим данным, последний раз там хоронили в 1959 году.

- Не на Сабанеева, а на Руднева, 14. И там есть свежие захоронения двух- и трехгодичной давности. А самое старое кладбище - на Черной Речке. Там самая старая могила датирована 1878 годом. В ней похоронен ребенок, и за ней до сих пор ухаживают. Там стоит памятник, и сохранилось имя и отчество этого ребенка. А вообще во Владивостоке 12 кладбищ, весь Эгершельд - сплошное кладбище. Там хоронили в районе торгового порта, в районе Казанской церкви и около маяка. В 30-е годы, когда там строили микрорайон и торговый порт, плиты и надгробия грузили на баржи, вывозили на середину Амурского залива и топили.

- А на закрытом кладбище на Ильичева на могилах ставят гаражи. Разве это не кощунство?

- Это была большая глупость - закрыть в 1975 году кладбище на Ильичева! В Москве 68 кладбищ, есть кладбища, которым по 200 и по 300 лет, и ни одно их них не закрыто! Новых из них - процентов 10. Кладбище - это живой механизм, который должен постоянно работать.

Только сейчас мы стали более-менее приводить наши погосты в порядок. В прошлом году мы вывезли с кладбищ 3700 кубометров мусора! В том числе и с погоста на острове Попова. А на кладбище на Ильичева около шести тысяч кубометров мусора! Там ужас что творится. На это кладбище нет никаких бумаг. А ведь это 35 гектаров земли, сотни тысяч захоронений! И на месте кладбища ничего строить нельзя. Там может быть только лесопарк, как Покровский парк. Есть такая аксиома: по отношению государства к мертвым можно судить о его отношении к живым гражданам. Но я не вижу, честно говоря, выхода из ситуации с кладбищем на Ильичева. Чтобы его передать под наш контроль, нужно волевое решение чиновника уровня ПУТИНА.

- Вы весь день проводите среди гробов и покойников. Не снятся ли вам они по ночам?

- Мне покойники снятся, но не как в фильмах ужасов, а только в плане работы. Я свою работу не воспринимаю как ужас. Кто-то из великих сказал: умереть - также естественно, как и родиться. В этом нет никакой трагедии. Когда из жизни уходят молодые, это, конечно, больно. Но это судьба! И когда кто-то говорит, что смерть забирает лучших, это полная ерунда. Смерть забирает всех одинаково. Ей все равно, кто кем был в этой жизни.

- Позволю задать вам провокационный вопрос. А вы сами думали когда-нибудь о своем последнем пристанище?

- А зачем мне думать? У меня уже стоит памятник! У меня уже есть могила там, где похоронены мои родители. У меня там склеп на три гроба, для себя и для своих пацанов. Я все себе приготовил, как это делали в старину наши предки. Они сами готовили себе саван. Потому что не приготовивший самостоятельно саван перед Богом предстает голым. У меня уже и гроб стоит. И я к этому отношусь нормально.