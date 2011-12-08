Торговые ларьки снесут

Почти половина торговых ларьков Владивостока стоят на городских землях незаконно и не платят арендную плату в бюджет, об этом было заявлено на совещании по итогам проверок законности использования участков, занятых под объекты временного назначения, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мониторинг, проведенный специалистами в Ленинском, Фрунзенском, Первореченском и Первомайском районах , выявил 867 павильонов, киосков и ларьков. Из них лишь 274 работают на законном основании, владельцы еще 210 объектов оформляют документы на аренду. В то же время 383 киоска (44%) работают вообще без каких-либо договорных отношений. Настоящим "раем" для незаконных предпринимателей стал Первомайский район - здесь нелегальными являются 56% торговых объектов.

В ходе совещания было принято решение усилить работу по наведению порядка в данной сфере.

На основании "Положения о порядке сноса самовольных построек..." объекты, не имеющие никаких документов, будут снесены. До этого момента предпринимателям предоставят возможность узаконить аренду . Одновременно будет ускорен процесс оформления документов в управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры.