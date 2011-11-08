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Максим Четвериков: Эффект от введения во Владивостоке режима «открытое небо» рассчитываем увидеть к сезону «Лето-2012»
Руководством Министерства транспорта РФ принято решение о снятии ограничений на полеты иностранных авиакомпаний в международный аэропорт Владивостока, включая полеты по пятой «свободе воздуха» между Владивостоком и пунктами на территории третьих стран.
- Снятие ограничений на полеты иностранных авиакомпаний во Владивосток – это только первый шаг в реализации проекта «Открытое небо», - комментирует генеральный директор ОАО «МАВ» Максим Четвериков. – Фактически Минтранс выразил готовность без ограничений подтверждать полеты во Владивосток иностранных авиакомпаний, то есть третью и четвертую «свободы воздуха». Что касается пятой «свободы», предусматривающей коммерческие посадки воздушных судов иностранных авиакомпаний во Владивостоке, то здесь еще предстоит значительная работа как с нашей стороны, так и на уровне авиационных властей задействованных стран. Безусловно, режим «открытого неба» дает нам широкие возможности. Эффект от его введения мы рассчитываем увидеть уже в сезоне «Лето-2012».
По словам руководителя коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлии Забава, ранее активному привлечению во Владивосток иностранных перевозчиков препятствовали ограничения межправительственных соглашений и ряд других факторов, суммировав которые, специалисты пришли к мнению, что создание во Владивостоке крупного авиатранспортного узла, ориентированного на развитие международных маршрутов, возможно только при условии снятия существующих ограничений. В феврале 2011 года был подготовлен соответствующий проект и направлен на рассмотрение председателю Совета директоров ОАО «МАВ».
В настоящий момент компания приступила к формированию конкретных предложений для авиакомпаний, заинтересованных в полетах во Владивосток.
Досье: ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.
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