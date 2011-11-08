Во Владивостоке отметили юбилей компании Chevrolet

В 2011 году автомобильная компания Chevrolet празднует 100 лет со дня своего рождения. Во Владивостоке юбилейную дату отметили памятной вечеринкой в клубе San Remo.

ООО «Гранд Моторз», официальный дилер Chevrolet, пригласило на нее всех поклонников марки и представило публике яркое зрелище. Музыканты известного на Дальнем Востоке джаз-бэнда Premium исполнили зажигательные и лирические мелодии начала ХХ века, а специальный московский гость dj Федор Фомин представил собравшимся свои самые свежие миксы из тем популярных современных исполнителей.

На многочисленных мониторах в это время транслировались клипы с изображением самых знаменитых моделей концерна Chevrolet – Corvette, Impala, Camaro и других.

Компания Chevrolet была создана в Детройте в ноябре 1911 года гонщиком и инженером Луи ШЕВРОЛЕ и основателем General Motors Уильямом «Билли» ДЮРАНТОМ. Новая фирма разрабатывала автомобили, завоевавшие превосходную репутацию своей надежностью и разумными ценами. Эти черты стали «лицом» бренда Chevrolet, ставшему четвертым в мире производителем автомобилей.