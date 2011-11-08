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За техническим состоянием моста на о. Русский будут следить из космоса
Строители моста через Босфор Восточный приступили к разворачиванию инновационной системы мониторинга, позволяющей вести комплексный контроль состояния гигантской конструкции из космоса.
Специализированные ГЛОНАСС/GPS-приемники устанавливаются в определенных местах по обе стороны пролива - на монтажные агрегаты, металлические балки жесткости на расстоянии 150 и 300 метров от главных мостовых опор и на стойки пилонов. Оборудование компании Leica Geosystems, одного из мировых лидеров в этой области, дает максимальную точность геодезических измерений, а специально разработанное программное обеспечение поможет учесть влияние внешних воздействий - солнечной радиации, ветровых нагрузок и перепадов температур.
Важно, что спутниковые приемники способны одновременно работать по сигналам двух различных систем – отечественной ГЛОНАСС и американской GPS, что будет влиять на точность и надежность определения состояния мостового сооружения.
- Мосты требуют к себе особого внимания, тем более - мост на остров Русский в силу его уникальных инженерных характеристик, требований безопасности и эксплуатационной надежности,- отметил директор строящей мост организации Алексей БАРАНОВ.
Жесткий контроль за конструктивными элементами моста предусматривает очень строгие требования к точности измерений. На объекте применяются все виды геодезических работ. Одной из первых на стадии строительства начала функционировать система контроля качественного состояния конструкций.
Когда мост на Русский будет сдан, в систему мониторинга войдут системы контроля состояния конструкций, управления дорожным движением и охранная система безопасности.
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