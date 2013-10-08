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Владивостокский морской торговый порт взялся за рыбу
08 Октября 2013, 20:13 | Владивосток
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) после многолетнего перерыва возобновило грузовые операции с рыбопродукцией.
Порт в настоящее время развивает технологию по обработке рыбопродукции, при которой рыбу перегружают с борта судна сразу в рефрижераторные контейнеры, без складирования на территории порта. Отгрузка без складирования позволяет сократить количество перегрузочных операций и ускорить доставку рыбы конечному грузополучателю. Перевозка рефрижераторных контейнеров с рыбопродукцией осуществляется по всей территории России, стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
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Ну и какая теперь рыба? Завтра погонят в Китай, на "гвозди" плавбазу "Содружество". На весь Дальний Восток Останется последняя п/база "Пётр Житнико". Всё остальное просрали.