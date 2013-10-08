Владивостокский морской торговый порт взялся за рыбу

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) после многолетнего перерыва возобновило грузовые операции с рыбопродукцией.

Порт в настоящее время развивает технологию по обработке рыбопродукции, при которой рыбу перегружают с борта судна сразу в рефрижераторные контейнеры, без складирования на территории порта. Отгрузка без складирования позволяет сократить количество перегрузочных операций и ускорить доставку рыбы конечному грузополучателю. Перевозка рефрижераторных контейнеров с рыбопродукцией осуществляется по всей территории России, стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.