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Бизнесмены Тайваня приглашают к сотрудничеству представителей малого и среднего бизнеса Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. Во Владивостоке в среду, 10 октября, с 10.00 до 11.00 состоится рабочая встреча с директором Московского представительства Тайваньского комитета по развитию внешней торговли TAITRA Джеком Чэном, сообщают Управление международных отношений и туризма, управление экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока и МКУ «Центр развития предпринимательства».
Целью его визита является изучение перспектив торгово-экономического сотрудничества Владивостока и Тайваня, установление партнерских отношений между предприятиями и компаниями. К участию во встрече приглашаются представители компаний малого и среднего предпринимательства Владивостока, осуществляющих свою экономическую деятельность в следующих сферах:
• внешняя торговля;
• производство: древесина и лесоматериалы, рыба и продукция рыболовства, бумага;
• логистика.
К сотрудничеству наших предпринимателей приглашают тайваньские компании-производители и поставщики автозапчастей, электроники и электротехники, станков и оборудования, косметики, полипропилен и т.д. Скачать полный перечень тайваньских компаний.
Рабочая встреча пройдёт в конференц-зале недавно открывшегося Центра развития предпринимательства по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, 8-й этаж.
Телефоны для справок:
Центр развития предпринимательства: 2-606-803.
Управление международных отношений и туризма администрации города Владивостока: 2-614-105.
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