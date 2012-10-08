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В борьбе между РЖД и Минэкономразвития за Трансконтейнер под горячую руку может попасть FESCO
ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. Минэкономразвития РФ по-прежнему настаивает на приватизации госдоли (50%+1 акция) в Трансконтейнере, оценивая стоимость государственного пакета в RUB 32-35 млрд, и выступает против передачи акций компании в уставный капитал единого логистического оператора России, Белоруссии и Казахстана, как предлагает РЖД. Окончательное решение пока не принято, однако недавнее приобретение РЖД европейского логистического оператора GEFCO усиливает позиции РЖД.
Сценарий РЖД определенно негативен для миноритариев Трансконтейнера, поскольку может привести к ухудшению корпоративного управления, а также ослаблению инвестиционного кейса крупнейшего российского оператора контейнерных перевозок.
По мнению аналитиков Владивостокского филиала БКС Премьер, неопределенность для инвестиционного кейса FESCO сохраняется. Хотя владелец FESCO Group, крупнейшего миноритария Трансконтейнера, Сергей Генералов заявил, что сделка с группой «Сумма», принадлежащей Зиявудину Магомедову, должна быть закрыта до конца осени, мы предполагаем, что завершение продажи тесно связано с решением по госдоле в Трансконтейнере.
«В случае передачи государственного пакета в акционерный капитал единого логистического оператора мы не видим смысла для группы «Сумма» приобретать долю в FESCO по ранее объявленной цене ($1.4 млрд за 69% акций в компании). Приватизация же Трансконтейнера и продажа доли Сергея Генералова в FESCO группе «Сумма» повлечет за собой обязательное предложение о выкупе компанией Магомедова акций миноритариев FESCO», - считает директор БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.
Напомним, ранее объявленная цена сделки предполагает цену выкупу на уровне около RUB 22 за акцию, что на 130% выше текущих котировок акций FESCO.
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