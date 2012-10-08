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ОАО «ДВЭУК» подан иск к ЗАО «Крокус Интернэшнл» о взыскании долга на сумму 102,248 млн руб.
ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. 5 октября в арбитражном суде Приморского края состоялось предварительное заседание по иску ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» к ЗАО «Крокус Интернэшнл» о взыскании задолженности за поставку тепловой энергии на сумму 102,248 млн рублей. Судебное разбирательство запланировано на ноябрь 2012 года.
Переговорный процесс с руководством ЗАО «Крокус Интернэшнл» о погашении сложившегося долга завершился безрезультатно. В этой связи ОАО «ДВЭУК» было вынуждено обратиться в суд.
Согласно исковому заявлению ЗАО «Крокус Интернэшнл» нарушило договорные обязательства в части оплаты за тепловую энергию, потребленную в период с декабря 2011 года по июль 2012 года включительно. Общая сумма основного долга с учетом частичной оплаты составила 98,355 млн рублей. По состоянию на 29.08.2012 размер пени за нарушение сроков оплаты превысил 3,892 млн рублей.
С момента заключения договора ОАО «ДВЭУК» осуществляло поставку тепловой энергии бесперебойно и в строгом соответствии с принятыми на себя обязательствами. Кроме того, ввиду завершения отделочных работ на объектах ЗАО «Крокус Интернэшнл» и проведения саммита АТЭС-2012, тепловая энергия поставлялась вплоть до конца сентября. Соответственно, исковые требования ОАО «ДВЭУК» будут увеличены.
ЗАО «Крокус Интернэшнл» (Crocus International) выступает генеральным подрядчиком строительства на о. Русский объектов Дальневосточного федерального университета, в котором состоялся деловой саммит АТЭС-2012.
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» ответственно за строительство энергоинфраструктуры о. Русский, в том числе трех мини-ТЭЦ, а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения, сообщает пресс-служба ОАО «ДВЭУК».
Досье: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока России. Компания была создана в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России». Объем инвестиционной программы компании в 2008-2011 гг. составил 25,559 млрд руб., на период 2012 г. планируется инвестировать 21,068 млрд руб. Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 38,342 млрд руб.
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