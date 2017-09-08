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Владимир Путин в Приморье заложил своего "тезку"
Президент Владимир ПУТИН в пятницу принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне Приморского края. Заказчиком судов выступает «Роснефть», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Глава государства вначале обратился с приветствием к работникам предприятия, поздравив их с успешной работой. Затем вместе с главой «Роснефти» Игорем СЕЧИНЫМ и гендиректором АО «Дальневосточный завод «Звезда» (на его базе реализуется проект верфи) Юрием ФИЛЬЧЕНКОМ закрепил памятную табличку на закладной секции одного из судов. Участники церемонии символически закрутили болты, крепящие табличку. На табличке выбиты «многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», дата и место закладки, а также заводской номер и номер проекта.
Остальные три судна, заложенные в ходе церемонии, получили имена «Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария».
«Уже утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а буду внимательно за этим следить», - сказал Владимир Путин.
Глава государства посещал верфь «Звезда» год назад. Тогда он принял участие в запуске первых производственных объектов судостроительного комплекса, а также провел совещание по развитию судостроения.
По словам Игоря Сечина, с учетом заказов «Роснефти» текущий план «Звезды» состоит из 14 судов. «Но для выхода на позитивную экономику работы компании до 2035 года «Звезде» нужно получить портфель в 188 судов. К сожалению, реальность отличается от наших ожиданий», - сказал глава «Роснефти».
Досье «Золотого Рога»
Судостроительный комплекс «Звезда» возводится на южном побережье Приморского края консорциумом АО «Роснефтегаз», НК «Роснефть» и Газпромбанка. Он станет единственным в России объектом судостроительного производства средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. На заводе будут производить танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото kremlin.ru
Фото kremlin.ru.
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