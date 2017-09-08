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Путин намерен решить кадровую проблему на Дальнем Востоке

08 Сентября 2017, 12:25 | Владивосток

Новая программа подготовки кадров будет разработана для регионов Дальнего Востока. Такое поручение дал Президент Владимир Путин на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума  в четверг, 7 сентября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Владимир Путин подчеркнул, что с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока растет и потребность в квалифицированных кадрах.

«Важно, чтобы кадровая база для будущих производств сформировалась именно здесь, на Дальнем Востоке», – подчеркнул Президент России.

По мнению главы государства, для этого в первую очередь необходима эффективная молодежная политика, учитывающая текущие и перспективные задачи.

«Я вчера встречался с нашими иностранными инвесторами, и одна из проблем, которую они сформулировали, – недостаток в подготовке кадров. В частности, наш индийский партнер, который уже много лет работает в России, сообщил, что до сих пор не может найти специалиста по огранке. Конечно, это только одно из узких направлений, но проблема характерна для очень многих отраслей», – подчеркнул Владимир Путин, поручив Правительству РФ, Министерству образования, Минвостокразвития и Агентству по развитию человеческого капитала разработать новую госпрограмму с упором на профессиональную ориентацию и поддержку молодежи на рынке труда.

Президент России пояснил, что речь идет, в том числе, об открытии на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов страны.

«При этом важно в полной мере задействовать существующий образовательный потенциал региона. Уже сегодня Дальневосточный федеральный университет становится одним из самых передовых и современных образовательных учреждений в России, а  также центром развития цифровых технологий», – отметил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин поручил в ближайшие три года произвести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, а также обновить учебно-производственную базу для училищ и колледжей, ориентируясь на стандарты Worldskills.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: кадры  владивосток  образование  Путин  приморье  вэф 



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