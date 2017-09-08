Путин намерен решить кадровую проблему на Дальнем Востоке

Новая программа подготовки кадров будет разработана для регионов Дальнего Востока. Такое поручение дал Президент Владимир Путин на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума в четверг, 7 сентября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Владимир Путин подчеркнул, что с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока растет и потребность в квалифицированных кадрах.

«Важно, чтобы кадровая база для будущих производств сформировалась именно здесь, на Дальнем Востоке», – подчеркнул Президент России.

По мнению главы государства, для этого в первую очередь необходима эффективная молодежная политика, учитывающая текущие и перспективные задачи.

«Я вчера встречался с нашими иностранными инвесторами, и одна из проблем, которую они сформулировали, – недостаток в подготовке кадров. В частности, наш индийский партнер, который уже много лет работает в России, сообщил, что до сих пор не может найти специалиста по огранке. Конечно, это только одно из узких направлений, но проблема характерна для очень многих отраслей», – подчеркнул Владимир Путин, поручив Правительству РФ, Министерству образования, Минвостокразвития и Агентству по развитию человеческого капитала разработать новую госпрограмму с упором на профессиональную ориентацию и поддержку молодежи на рынке труда.

Президент России пояснил, что речь идет, в том числе, об открытии на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов страны.

«При этом важно в полной мере задействовать существующий образовательный потенциал региона. Уже сегодня Дальневосточный федеральный университет становится одним из самых передовых и современных образовательных учреждений в России, а также центром развития цифровых технологий», – отметил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин поручил в ближайшие три года произвести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, а также обновить учебно-производственную базу для училищ и колледжей, ориентируясь на стандарты Worldskills.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.