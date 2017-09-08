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Завод по производству плит для строительной отрасли откроют в Приморье

08 Сентября 2017, 12:15 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и представитель компании «ДНС Лес» Константин Богданенко на третьем ВЭФ подписали соглашение о намерениях реализации инвестпроекта по производству ориентированно-стружечных плит (ОСП) для строительной отрасли, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Проект планируют реализовать на территории Свободного порта Владивосток – в городе Спасск-Дальний. Общий объем капиталовложений в строительство завода составит более 400 миллионов рублей и предполагает создание более 140 новых рабочих мест. Уже в в 2019 году «ДНС Лес» предполагает вывести предприятие на промышленные объемы до 30 тысяч кубометров в год.

Открытие подобного производства в Приморье повлияет на рыночную стоимость ОСП плит, так как сейчас лист ОСП во Владивостоке стоит на 30% дороже, чем в западной части страны. Причина кроется в дальней логистике – ближайший к Дальнему Востоку завод находится в Курганской области. Создание в регионе круглосуточного производства по выпуску принципиально нового продукта на рынке строительных материалов с использованием низкосортной неделовой древесины решит эту проблему.

Отметим, на сегодняшний день подобную продукцию в России выпускают всего в четырех регионах – в Московской, Кировской, Курганской областях и Республике Карелия. Приморье станет пятой территорией, где будет налажено уникальное производство.

Выпуск ориентированно-стружечных плит – процесс поэтапный и довольно длительный. Древесное сырье сначала отпаривается в специальных бассейнах, потом бревна зачищаются от коры и попадают в стружечные станки, после чего полученная прямоугольная плоская щепа сушится и обрабатывается водостойкой смолой и парафином. В таком виде она поступает в формирующие машины, где выстилается перпендикулярными по отношению друг к другу слоями. Затем непрерывный стружечный ковер взвешивается, прессуется, сушится и при необходимости шлифуется. Толщина ОСП-плит колеблется в диапазоне от 6 до 40 миллиметров. По окончании готовые панели раскраиваются на заданные форматы. В результате получается прочный и эластичный материал за счет сохранения в щепе всех свойств массива дерева и исключения таких дефектов, как сучки и изменение направления волокон в процессе естественного роста.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: вэф  стройматериалы  днс  приморье  строительство 



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Комментарии

  • ккк21:49, 09.09.2017#

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