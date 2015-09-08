Япония предложила Приморью постороить ветряные электростанции

Экспериментальный переход части Приморья на автономные энергетические системы обсудил первый вице-губернатор края Василий Усольцев с главой японской корпорации Komai Haltec Inc, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Обсуждение сторон коснулось перспектив сотрудничества в области ветроэнергетики. Генеральный директор корпорации Komai Haltec Inc. Танака Сусуму отметил, что его компания давно и успешно занимается проектированием и строительством систем ветроэнергетики, работающих при очень низких температурах.

«Наши ветрогенераторы разрабатывались специально для российских регионов с суровым климатом. В частности, сейчас мы занимаемся установкой трех ветряных электростанций на Камчатке. Мы будем рады, если японские технологии оценят и в Приморском крае. Кроме того, если наладить производство основных комплектующих на территории Приморья, стоимость автономных энергетических систем значительно снизится», – обозначил глава японской корпорации.

Василий Усольцев отметил значимость реализации подобного проекта в Приморье и предложил опробовать уникальное оборудование в северных районах края.

«В целом, сейчас Приморье работает на мазуте и постепенно переходит на газ. Но нам интересны ваши технологии. Мы можем использовать ваши технологии на Севере края, поскольку там наиболее суровые климатические условия и как следствие повышенный расход топливных ресурсов. Я дам поручение – руководители профильных департаментов внимательно изучат ваше предложение», – подчеркнул Василий Усольцев.

Как сообщили в краевом департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности, на сегодняшний день на территории Приморья уже есть положительный опыт использования нетрадиционных источников энергии. Так, запущены в опытную эксплуатацию два ветрогенератора мощностью 0,15 мегаватт каждый для нужд электроснабжения населенных пунктов, не подключенных к централизованному электроснабжению, а в частном секторе используются солнечные нагревательные установки для обеспечения горячего водоснабжения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.