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У "Билайна" в Приморье - новое назначение
ВЛАДИВОСТОК, 8 августа, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщает о кадровых изменениях. На должность директора по корпоративному бизнесу назначен Владимир Наумов. Ранее он возглавлял дирекцию по корпоративному бизнесу Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом». Новое назначение призвано усилить позиции компании в сегменте В2В как под брендом «Билайн», так и под брендом НТК.
«Владимир Наумов – один из сильнейших руководителей. Уверен, его знания позволят нам занять лидирующие позиции в сегменте корпоративного бизнеса телекоммуникационного рынка Приморья. ОАО «ВымпелКом» сейчас работает в Приморье под 2 торговыми марками – НТК и «Билайн». И это, безусловно, наше преимущество, но требует от руководителя нестандартных решений и оригинальных предложений, стратегического мышления и оперативного реагирования. Опыт и лидерские качества Владимира усилят команду нашего филиала», - так новое назначение прокомментировал директор Приморского филиала ОАО «ВымпелКом», заместитель генерального директора ОАО НТК Александр Тепляков.
Досье «ЗР»
Владимир Анатольевич Наумов родился 22 апреля 1965 г. в Хабаровске. В 1988 г. окончил Московский институт электронной техники по специальности "инженер электронной техники". Карьеру начал в 1994 г. с должности начальника коммерческой службы ОАО "Даль Телеком Интернэшнл" в Хабаровске. В январе 1996 г. был принят на должность коммерческого директора в Хабаровский филиал ООО "СЦС Совинтел". В 2006 г. стал заместителем директора по развитию бизнеса ООО "Далькомтел" (Хабаровск). В январе 2008 г. переехал в Красноярск и перешел на работу в филиал ООО "СЦС Совинтел" (с 2009 г. - Красноярский объединенный филиал группы компаний "ВымпелКом"), где работал начальником отдела по региональным продажам и начальником отдела продаж услуг малому и среднему бизнесу. В Дальневосточном регионе ОАО "ВымпелКом" Владимир работает с августа 2010 года. Женат, воспитывает троих детей.
«Золотой Рог».
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