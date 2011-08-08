"Дальприбор" открыл производство светодиодных ламп

ОАО " Дальприбор", одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса Приморского края, во вторник открыло производство светодиодных (LED) ламп. По словам генерального директора "Дальприбора" Романа ТИТКОВА, не имеющий аналога на Дальнем Востоке проект реализуется в тесном взаимодействии с ОАО "Роснано".

Спикер краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ на церемонии открытия назвал производство важным шагом создания товарной продукции на оборонном заводе. По его мнению, оборонные предприятия города и края сохранили высокий профессионализм специалистов, способных создавать продукцию и услуги нового качества.

"Этим производством решается задача создания долговременного производства экономичной, безопасной для потребителя продукции. Есть здесь и несомненная перспектива. Я имею в виду создание нанотехнологий на территории края. Об этом говорил Анатолий ЧУБАЙС (глава "Роснано") во время посещения Владивостока на встречах с руководством Дальневосточного отделения Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета. Какие разработки ученых и вузовской науки будут востребованы в первую очередь, прогнозировать трудно. Но Приморье от обсуждения идей и возможностей переходит к производству продукции, как нам кажется необходимой производственникам и простым потребителям", - отметил спикер.

Досье "ЗР"

Первое российское предприятие по производству светодиодов начало работу в Санкт-Петербурге в середине прошлого года. Технология была разработана российскими учеными из Физтеха, некоторое время работавшими за рубежом - в Финляндии и Германии, а затем вернувшимися домой. Именно это предприятие выступает одним из партнеров "Дальприбора".



"Два года назад завод решил заняться энергоэкономией и мы приобрели прогрессивные светильники, - рассказывает Роман Титков. - Стало понятно, что они дают экономию электроэнергии до 10 раз. При этом в наших силах их самостоятельно произвести, ибо мы приборостроительная структура и у нас строгие системы менеджмента и качества. При этом мы готовы выполнить весь спектр работ - от проектных до выпуска светильников, монтажа и гарантийных обязательств".

Под новый проект уже выделено помещение на территории "Дальприбора", отвечающее всем требованиям при столь технологичном производстве.

На первом этапе (2011-2012 гг.) проект предусматривает только сборку светильников - 1 млн штук стоимостью 30 млн рублей и создание 58 рабочих мест. Второй этап (2012-2013 гг.) - монтаж светодиодных модулей, что потребует уже 540 рабочих мест. В 2014-2016 гг. "Дальприбор" планирует перейти на корпусирование (непосредственно изготовление светодиодов) – выпуск 72 млн светодиодов стоимостью 2,160 млрд рублей, для чего понадобится 1 620 рабочих мест.

Наконец, подступиться к более сложному процессу, предполагается в 2017-2018 гг. Так называемое процессирование (литография, травление, напыление металла и диэлектриков, резка и пр.) предусматривает выход на выпуск 216 млн светодиодов стоимостью 6,480 млрд рублей, для чего понадобится 1 620 рабочих мест. В это же время "Дальприбор" рассчитывает заняться так называемым эпитаксиальным выращиванием (наиболее наукоемкая и нанотехнологическая часть цепочки производства).