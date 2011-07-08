Инновационный бизнес Виктора Марченко

Сегодня в России лучшие умы думают, как соединить науку и бизнес и запустить инновационный механизм развития экономики. Виктор МАРЧЕНКО, председатель совета директоров ХК «Зеленые листья», идет от обратного. Свою детскую мечту он превратил в реальность, создав в рамках собственного молочного производства полный инновационный цикл – от идеи до внедрения новейших разработок на предприятии.

Об истории создания наукоемкого молочного бизнеса в Приморье и перспективах его развития Виктор Марченко рассказал в интервью «ЗР»:

- Виктор Васильевич, компания «Зеленые листья» за 20 лет существования занималась разными направлениями бизнеса. Какие из них оказались наиболее перспективными?

- «Зеленые листья» образовались еще в СССР. За это время у нас сформировалось 3 направления бизнеса. Одно из центральных мест занимает производство пищевых продуктов. Второе направление – это проектирование объектов строительства и производство строительных материалов. Третье – недвижимость. У каждого направления есть своя стратегия развития.

- Сельское хозяйство – это затратный и не самый легкий бизнес. Почему все-таки решили им заниматься?

- История этого направления связана с дефолтом 1998 года. Тогда резко изменился паритет цен, стало выгодно производить продукты в России и продавать их здесь же. Что именно производить - я решал довольно долго. И решение принял, с одной стороны, очень прагматично, с другой – очень эмоционально: ведь дело должно нравиться. После двух месяцев поиска остановил свой выбор на молочном направлении. Я с детства люблю молоко. И всегда страдал от того, что хорошего молока в магазинах нет. Поэтому я подумал – почему бы не попробовать сделать этот продукт хорошим? Отсюда возникла идея заняться именно питьевым молоком и рассматривать это как бизнес.

Я всегда замечал за собой, что если выпью литр хорошего парного молока - организм словно просыпается, силы не знаешь куда девать. Значит, в живом молоке есть какая-то уникальная энергия. Но до прилавков парное молоко не доходит. И я начал искать технологию, которая позволила бы максимально сохранить качества живого молока. Именно тогда, в 1998-99 гг., были сформулированы задачи для бизнеса, и детское ощущение повлекло за собой 10 лет исследований и экспериментов. С началом работы в этом направлении мы поняли, что в сторону повышения экологичности молока, улучшения его органолептики движется вся молочная отрасль. Получилось, что мое эмоциональное решение позволило оказаться в нужной тенденции.

- Наверняка сразу встал вопрос выбора производственной площадки?

- Вся молочная промышленность Приморья в то время, что называется, лежала на боку. Можно было выбирать. Я сразу решил, что мне нужно предприятие в Приханкайской низменности – это главная житница и кормовая база краевых производителей молока. Поближе к производству должна быть и переработка. Так у нас появились заводы в Спасске и Хороле. Когда определились с местом, стали искать идеи новых технологий.

- Видимо, это был самый сложный этап?

- Новые идеи оказалось найти крайне тяжело - и потому что их всегда мало, и потому что молочная отрасль очень консервативна. Совершенно случайно на выставке в Казани мы увидели аппарат – S-эмульгатор - который позволял обрабатывать растворы с применением sona-эффекта. Мы провели эксперименты с молоком и добились впечатляющих результатов. А дальше были 6 лет вдохновенного труда немалым коллективом - и идея превратилась в технологию. Ее мы назвали тиндализацией молока по имени ученого XIX века Джона ТИНДАЛЯ, незаслуженно забытого современника Пастера. Она оказалась новой и эффективной во всем мире. Тиндализация позволяет уменьшить температурные и другие воздействия на молоко, при этом увеличив срок его хранения и сохранив полезные свойства парного молока. Еще 4 года назад мы достигли срока хранения тиндализованного молока в 60 и более дней. При том, что лучшие достижения американских и европейских технологов позволяют хранить пастеризованное молоко не более 21 дня. Специально под эту технологию мы создали производственную линию и внедрили ее на Хорольском заводе. От идеи до внедрения прошло почти 10 лет. Сейчас на этой линии мы получаем молоко разных сроков хранения, в том числе и 30-дневного срока.

- А вы не пробовали продавать технологию? Наверняка этот бизнес был бы востребованным?

- Было бы невыгодно просто продать технологию, потому что ее быстро скопируют конкуренты. Можно было бы продавать бизнес «под ключ» - то есть технологию вместе с оборудованием и обучением, но крупные заводы готовы так работать только с американскими и европейскими производителями, а у мелких заводов на покупку нашего уникального продукта нет средств. Поэтому самым эффективным путем я считаю создание сельскохозяйственных биотехнологических комплексов, в основе которых лежат инновационные технологии производства и переработки молока. Это комплексы замкнутого цикла, автономные, безотходные, экологически и биологически безопасные. За ними будущее, особенно в России.

- Насколько востребованы сейчас инновационные технологии в молочной отрасли?

- Наша технология открывает путь к длительному хранению молока. При этом оно может храниться и при комнатной температуре, а в магазинах его необязательно держать в холодильных витринах. Я считаю, что за этой технологией будущее, пусть даже рынок не в состоянии оценить ее сейчас. Мелких компаний в молочной отрасли сейчас становится меньше, молоко перерабатывают на средних и крупных заводах, а это значит, что логистическое плечо продаж пастеризованного молока увеличивается, при том, что доля стерильного молока сокращается. Стерильное молоко – это молоко, в котором убиты многие полезные вещества. По моим прогнозам, через 10 лет спрос на стерильное молоко еще сильнее упадет, а пастеризованное должно будет обладать длительным сроком хранения, обеспечивая большие регионы покрытия. Наше молоко уже сегодня может храниться долго, и этим мы приближаем будущее.

- Ваш бизнес основан на сложных технологических процессах. Как удалось обеспечить его кадрами? Специально приглашали ученых?

- Мне в этом смысле повезло. В 1999 году я познакомился с Валерием СОТНИКОВЫМ, доктором технических наук, профессором кафедры Пищевой биотехнологии Казанского государственного технологического университета. Он тогда занимался производством продуктов питания на основе новых биотехнологий. Я предложил ему заняться молоком, он согласился, и мы начали экспериментировать. Сегодня, на мой взгляд, Валерий Александрович – лучший специалист в молочной отрасли России. Тиндализация молока – это только одна из наших технологий. У нас их целый пакет, на них получены патенты в России, Японии, Новой Зеландии и в других странах, а многие еще только ждут внедрения.

- Удалось ли вашему холдингу решить сырьевую проблему?

- Она в последнее время еще больше обострилась. Приморский край в 90-е годы опустился на одно из последних мест в стране по производству сырого молока. Но в этом есть и плюсы – рынок свободен, можно построить десятки ферм, и они будут только восполнять тот дефицит, который у нас есть. Это понял не только я. Планы по строительству животноводческих ферм есть сегодня у многих производителей. Мы несколько лет занимались разработкой, а сейчас уже проектируем инновационный агрокомплекс в Ханкайском районе, в который будет входить ферма на 1800 голов дойного стада. Я считаю, что ферма должна быть в сельской местности, там, где находится кормовая база, и там же должен быть завод по переработке. Несмотря на то, что у нас завод находится в 25 км от будущей фермы, мы будем строить новый завод рядом с ней. Это позволит нам не охлаждать молоко для перевозки, а сразу на месте перерабатывать парное.

- А какова будет судьба двух других заводов?

- Сегодня мы вплотную подошли к необходимости специализации заводов. Завод в Хороле будет выпускать весь ассортимент кисломолочной продукции, а в Спасске мы будем производить немолочные напитки – квас, компот, чайный гриб. Новый завод при ферме будет специализироваться на питьевом молоке на основе парного.

Мы планируем добиться от наших коров больших удоев и высокого качества молока за счет существенного улучшения условий содержания стада; в проекте нашего комплекса для этого предусмотрены десятки новейших и лучших технологий со всего мира. Например, традиционно на наших фермах на одну корову приходится 5-6 квадратных метров жизненного пространства. Мы запланировали 9-10 метров. Это повышает стоимость проекта, но зато у коровы больше воздуха, не ограничен кормовой стол, а значит, и молока она дает больше и лучшего качества.

- Первый вице-премьер Виктор ЗУБКОВ заявил, что агрохолдингам необходимо внедрять технологии безотходной переработки сырья. В вашем агрокомплексе планируется внедрение таких технологий?

- Мы подбирали технологии именно по этому параметру. Ведь комплекс мы хотим поставить в чистом поле, и подключаться к государственным сетям экономически очень невыгодно. Поэтому мы хотим сделать его на 100% энергоавтономным, безотходным, экологически чистым, безопасным и при этом выгодным. Многие мега-фермы сегодня имеют рентабельность 10%. Для Приморья сегодня себестоимость молока, произведенного на мегаферме (при условии, что корма она покупает на рынке) составляет минимум 15-16 рублей за литр. Мы хотим добиться себестоимости 6-7 рублей за литр молока. Мы знаем, как это сделать.

- За счет каких технологий планируете снижать себестоимость?

- Во-первых, комплекс должен производить сам для себя энергию в достаточном количестве. Энергию можно получить, перерабатывая отходы фермы. Мы усовершенствовали технологию биогазового брожения (сегодня она в стадии патентования) и вышли даже на энергоизбыточность – наша установка может давать в 2 раза больше электрической и тепловой энергии, чем необходимо ферме. Планируем построить рядом теплицу, в которую эту энергию можно поставлять. Ее рентабельность в этом случае возрастает до 50%. Кроме этого, построим современную оросительную систему, через которую будут вноситься в почву комплексные биоорганические удобрения - бывшие отходы производства. Это наши инновационные разработки, и это сильно влияет на качество и стоимость кормов. Есть и другие технологии, но это уже материал для новых, в том числе научных статей.

- Какие у «Зеленых листьев» планы на ближайшее будущее?

- Этим летом мы выпускаем на рынок новые продукты в линейке прохладительных напитков. В новом цехе нашего завода в селе Спасское предусмотрен выпуск компота, напитка из чайного гриба и кваса. И тут не обошлось без инновационного подхода - мы много работали над сохранностью вкусовых качеств того же компота, а это было непросто. Чайный гриб – напиток, который многие знают и любят, а в России мы будем производить его первыми. Это – один из основных принципов работы «Зеленых листьев» - постоянно разрабатывать и внедрять инновации, новые продукты, новые технологии, не стоять на месте. Надеюсь, наши покупатели оценят это стремление и полюбят наши новые, но хорошо знакомые с детства напитки.