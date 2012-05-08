Фонд соцстраха Приморья выделяет средства на предупредительные меры

До 1 августа 2012 года осуществляется прием заявлений от страхователей на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Согласно статье 212 Трудового Кодекса РФ, работодатель обязан реализовывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков самостоятельно. Финансирование некоторых из них может осуществляется за счет начисленных в текущем году сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страхователи в 2012 году могут использовать до 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год.

Для получения разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер страхователю необходимо обратиться с заявлением по установленной форме в филиал № 3 Приморского регионального отделения ФСС РФ (Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 1б, телефоны: 222-09-45; 222-72-14) в срок до 1 августа 2012 года. К заявлению прилагаются план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году, копия плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации, другие документы, обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, предусмотренные правилами. Одним из главных условий для получения разрешения на финансовое обеспечение является отсутствие недоимки (задолженности) по уплате страховых взносов.

В случае если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени и штрафы, не погашенные на день подачи страхователем заявления, то страховщик примет решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер.

Направление деятельности по финансовому обеспечению предупредительных мер в части страхования профессиональных рисков усиливает заинтересованность работодателей в вопросах охраны и улучшения условий труда. Данная страховая программа позволяет при помощи финансово-экономических механизмов реализовывать государственную политику, направленную на сохранение жизни и здоровья работающих граждан.

Кроме того, ежегодно Фондом производится расчет скидок-надбавок к страховому тарифу. Размер скидки рассчитывается по итогам работы страхователя за три года (2008, 2009 и 2010 год). При наличии у страхователя в 2010 году страхового случая со смертельным исходом скидка к страховому тарифу не устанавливается.

Для установления скидки к страховому тарифу страхователю необходимо предоставить в Филиал №3 г. Владивосток ГУ-ПРО ФСС РФ в срок до 15 мая 2012 года полный комплект следующих документов: а) заявление об установлении скидки по установленной форме; б) сведения о прохождении работниками обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров по состоянию на 31 декабря предшествующего года; в) сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и протокола заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (итоговый).

Надбавки устанавливаются предприятиям, у которых три основных параметра - затраты и финансирование деятельности по охране труда, динамика производственного травматизма и показатели временной нетрудоспособности - окажутся хуже среднеотраслевых. Если же на предприятии произойдет два и более несчастных случая со смертельным исходом, то предприятие автоматически попадает под увеличение страхового тарифа на 40 процентов.

Применение механизма скидок-надбавок к страховому тарифу является наиболее действенным фактором для побуждения и стимулирования работодателей более активно заниматься вопросами охраны труда. Существенно повышается мотивация каждого работодателя к тому, чтобы улучшать у себя условия труда, тем самым сохраняя здоровье своих работников.

Наталья СПИРИДОНОВА, директор Филиала №3 г. Владивосток ГУ-ПРО ФСС РФ.

«Золотой Рог».