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Жителей Владивостока будут хоронить в золоотвалах
Ряд экспертов предлагает использовать полигоны Владивостокской ТЭЦ-2 весьма необычно
Весьма необычную вторую жизнь смогут начать золоотвалы Владивостокской ТЭЦ-2. Переход на газ этого предприятия освободил заполненные под завязку золой полигоны от новых ее поступлений. И сегодня специалисты уже думают над тем, что бы на этих площадях разместить в будущем после рекультивации.
Среди предложений - парки, стадионы, детско-юношеская спортивная школа, новые микрорайоны и пр. Но против таких проектов возражают те, кто опасается за здоровье горожан. Повышенный радиационный фон этих районов сохранится на многие годы вперед, и длительное пребывание здесь людей будет нежелательным.
Да и само строительство над многометровой толщей золы зданий и сооружений очень рискованно, поскольку зола остается рыхлой, легко размываемой массой, в которую тяжелые постройки будут погружаться как в пучину, а устранять этот недостаток через серьезную рекультивацию и устройство особых фундаментов - очень дорого.
Как один из лучших вариантов использования этих территорий можно расценивать возможность размещения здесь… кладбищ. Правда, такое перепозиционированиезолоотвалов пока не получило оценки городских и краевых властей. Но есть мнения, которыми с «Золотым Рогом» поделился ряд экспертов, что такое решение на сегодня было бы самым рациональным.
Известно, что во Владивостоке в разное время функционировало несколько десятков кладбищ. О многих уже и памяти не осталось. И сегодня практически все новые захоронения приходятся на переполненные «Лесное» и «Морское». Небольшая часть – на о. Русском и в г. Артеме. Однако в районе Подгороденки с территориями под захоронения сегодня тоже напряженно.
Кремация и колумбарии ситуацию мало спасают, потому что в христианской традиции, которой наши горожане в большей части и придерживаются, последний путь обозначен через землю, а не через огонь. Кстати, колумбарий на «Лесном» так до сих пор и стоит недостроенный и невостребованный, как памятник похороненным здесь средствам. И, возможно, так и не будет открыт, поскольку считается, что не стоило включать такое сооружение в «фасад» гостевого маршрута, а надо было бы расположить где-нибудь подальше от трассы – с глаз долой.
Из перспективных под размещение кладбища территорий в генплане Владивостока сегодня фигурирует участок в районе Дальхимпрома. Под него предложен довольно крутой северный склон сопки со скалистым грунтом. Строить здесь жилье считается вряд ли перспективным, а для еще одного кладбища места вполне достаточно. Хотя тоже вряд ли его хватит надолго. Правда, говорят, что затем под захоронения можно еще освоить и о. Рейнеке, притом что вряд ли это будет самым разумным решением для такой «жемчужины отдыха».
Если вернуться к золоотвалам, то можно отметить их серьезные преимущества для использования в роли кладбищ. Они имеют удобные для эксплуатации площади - примерно по 40 га, в то время как сегодняшние кладбища уже превышают 90 га каждое. А в таком деле гигантомания очень нежелательна. Новые кладбища на золоотвалах могут решить проблему захоронения людей для Владивостока не менее чем на 20 лет вперед.
С другой стороны, эти территории попутно могут быть возвращены городу и как зеленые зоны. Для захоронений может быть установлен другой регламент, исключающий частные оградки, которые делают сегодня некоторые места на наших кладбищах просто непроходимыми. Хаотичность расположения могил может уступить место нормальной планировке. Конечно, золу сверху должен закрыть приличный слой грунта, который сюда, кстати, может свозиться с многочисленных стройплощадок города. А поверх – хорошее озеленение.
Трудно, конечно, поверить, что эта идея в ближайшее время найдет серьезную поддержку. Однако острая нехватка земли во Владивостоке, в том числе и под кладбища, может сделать ее весьма актуальной уже в ближайшем будущем.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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критик20:36, 08.04.2014#
через огонь телу душе легче уйти от гниющей плоти по всем традициям, включая христианские. так что приверженность людей к традиционным способам захоронения вызвана вовсе не этим. а скорее тем, насколько дороже по факту встает кремация - кто из родственников сталкивался, тот знает. и также влияет невысокий уровень культуры местного населения. где-где так мы такая "европа", а в вопросах элементарных, таких как кремация, пепенять европейский опыт не хотим.
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