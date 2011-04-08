В аэропорт Владивостока привлекут международную управляющую компанию

Московский аэропорт "Шереметьево" совместно с Министерством экономического развития и Минтрансом объявляют конкурс по привлечению международной управляющей компании в аэропорт Владивостока.

Аэропорт "Шереметьево" занимается развитием и реконструкцией Международного аэропорта Владивосток, который является одним из стратегических объектов саммита АТЭС 2012 года. В настоящее время за счет средств федеральных целевых программ и частных инвестиций в аэропорту Владивосток идет строительство нового пассажирского терминала площадью 50 тыс. кв. м, реконструкция ВПП и перрона, строительство нового здания КДП, двух топливозаправочных комплексов, подъездной автомобильной и железной дороги, сообщает Gudok.ru со ссылкой Aviation Explorer.