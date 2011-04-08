Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за необоснованно высокие тарифы на рейсы во Владивосток

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы России оштрафовало авиакомпанию «Сибирь» на 10 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС замруководителя управления Александр Ельчанинов, авиакомпания «Сибирь» злоупотребляла своим доминирующим положением на маршруте «Новосибирск-Владивосток-Новосибирск». «Авиакомпания установила для пассажиров необоснованно высокие цены на авиабилеты по этому маршруту. Цены на авиабилеты доходили до 38 тыс. рублей, что в 1,5 раза больше, чем у других авиаперевозчиков, работающих на этом маршруте. При этом экономического обоснования этому у авиакомпании не было», - сказал Ельчанинов.

В результате авиакомпания «Сибирь» ущемляла интересы пассажиров, которые были вынуждены покупать билеты по завышенным ценам.

Авиакомпания, со своей стороны, не признала допущенное нарушение, ее представители не явились на рассмотрение дела. «Возможно, антимонопольную службу ждут длительные судебные разбирательства», - отметил представитель ведомства.