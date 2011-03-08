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Борьба на первом этаже
Не любит у нас народ селиться на первых этажах. Воры могут проникнуть, автомобили выхлопными газами отравляют быт, опять же шум с улицы, а вот представители малого бизнеса охотно приобретают и берут в аренду такие квартиры и оборудуют их под офисы, парикмахерские, небольшие магазины и прочее.
Жильцы домов воспринимают новых соседей по-разному. Одних с радостью, поскольку услуги под боком, а некоторых начинают раздражать бесцеремонность и нововведения новоселов. Нередко на этой почве разгораются споры и конфликты, решением которых занимаются суды. Именно так поступили в Арсеньеве представители ТСЖ «Уют-5», предъявившие иск в ООО «Астра».
Суть иска в Арбитражный суд Приморского края заключается в том, что фирма ООО «Астра» разместила на фасаде и балконах дома № 43 по ул. Жуковского несколько рекламных щитов. Кроме того, по этому адресу на первом этаже находится арендованное помещение площадью 14,7 кв. метра и выход на лестничную площадку, которые были отнесены «Астрой» к своей территории. Своими действиями арендаторы из ООО «Астра» также ограничили доступ к электрощиту, который является объектом общего пользования.
Арбитражный суд Приморского края принял решение частично удовлетворить требования истца в лице ТСЖ «Уют-5» к ООО «Астра», но представители общества с ограниченной ответственностью подали апелляционную жалобу, и в результате были рассмотрены некоторые дополнительные факты и аргументы истца.
В жалобе представители ООО «Астра» заявили, что размещение щитов с надписями «Медицинский центр», «Процедурный кабинет», «Лаборатория ЮНИЛАБ» является необходимой информацией для идентификации организации, а не рекламой, что не соответствовало действительности. Так как фирменное название организации – ООО «Астра», а не Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Астра», «Лаборатория ЮНИЛАБ» - это сторонняя организация, с которой у ответчика партнерские отношения.
Спорным вопросом являлась также стоимость платы за помещение в сумме 500 рублей за 1 кв. метр, которую предлагали арендаторы. Они считали её вполне приемлемой средней ценой и в доказательство предъявляли справки, взятые у других арендаторов. Однако эти документы распространяются на муниципальное имущество, в то время как спорное помещение является частью собственности жильцов многоквартирного дома.
Арбитражный суд исследовал все представленные ТСЖ «Уют-5» доказательства и документы и вынес решение с соблюдением норм материального и процессуального права, частично удовлетворив заявленные требования Товарищества собственников жилья «Уют-5».
Арбитражный суд решил: в удовлетворении заявленных требований ООО «Астра» отказать. Суд обязал: демонтировать рекламные щиты, освободить помещение площадью 14,7 квадратного метра, лестничную клетку и открыть доступ к этажному электрощиту.
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