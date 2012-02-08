Во Владивостоке решали, куда девать гастарбайтеров

Как Приморье будет прощаться со строителями объектов саммита АТЭС? Этому было посвящено заседание общественно-консультативного совета при управлении Федеральной миграционной службы по Приморскому краю.

В идеале организованно привезенные сюда гастарбайтеры должны также организованно покинуть территорию краевого центра с выплаченной им зарплатой, словами благодарности за хорошую работу и, возможно, надеждой на дальнейшее сотрудничество. Один из работников среднего звена менеджеров строительства ДВФУ вопросу «ЗР»: «Ожидаются ли сложности с отправкой назад строителей?» был несколько удивлен. По его словам, уже есть опыт смены рабочих бригад: паромом до города, на причале – в автобусы и в аэропорт.

Проблема не столько в том, чтобы вывезти строителей с острова Русского, сколько в том, чтобы убедить желающих остаться в Приморье - а есть подозрения, что таковых наберется немало, - что с окончанием подготовки к саммиту АТЭС для них в крае не прогнозируется большого количества рабочих мест.

По словам врио заместителя начальника управления Эвелины ГОНТОВОЙ, еще в ноябре тридцать организаций, которые привлекают иностранцев на строительство ДВФУ, получили уведомление – напоминания о необходимости организовать убытие иностранных работников не только с территории Приморья, но и Российской Федерации. «На 2012 год квота существенно урезана, будет выдано всего три тысячи разрешений. После 30 июня 2012 года все разрешения на работу будут исчерпаны. Дальше пребывание иностранных рабочих на территории края будет регулироваться только нормами федерального закона 115-ФЗ, упрощенный порядок на них распространяться не будет», - говорит Эвелина Гонтова.

По данным «ЗР», существует план, или список мероприятий, выполнение которого совместными усилиями специалистов миграционной службы, инспекции по труду и прокуратуры должно способствовать минимизации проблем прощания с гастарбайтерами. Одна из составляющих этого плана – убеждение. Иностранные рабочие должны понять, с определенного момента будут действовать только нормы законодательства, ограничивающие срок пребывания мигрантов в РФ одним годом со дня въезда.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».