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Яма-ветеран становится офисом
История строительного котлована возле Дома строительных организаций во Владивостоке уходит корнями в то романтическое время, когда процветавший в начале 1990-х гг. «Востокинвестбанк» решил выразить свое величие, построив для себя современный офис. Вероятно, в банке царила уверенность в своем светлом завтрашнем дне. А потому, сделав проект и добившись разрешения на строительство, он поручил это доброе дело команде профессионалов из «Подземстроя-7».
Котлован сделали по новой тогда технологии – «стена в грунте». Всего по периметру было выполнено около 150 буронабивных свай высотой 8-14 метров. И, надо сказать, более чем полтора десятка лет испытаний приморским суровым климатом показали, что котлован, выкопанный по этой технологии, прекрасно сохранился. Его стенки надежно держались – не обваливались, а потому какой-то серьезной угрозы стоящему рядом Дому строительных организаций и дороге по ул. Алеутской не было. Во всяком случае, за все это время ни городу, ни владельцам «ямы» ни разу не потребовалось принимать каких-либо «пожарных мер», чтобы бороться с «угрозами» и «вызовами» надолго заброшенного сооружения.
В середине беспредельных 1990-х гг. банк пал жертвой банкротства. И еще в преддверии этого печального события строительство офисного здания по причине нахлынувшего безденежья пришлось приостановить.
Котлован надолго стал предметом споров претендентов на наследие банка, а затем был «пущен по рукам». Один из новых собственников уже в начале 2000-х гг. попытался реализовать на месте «ямы» новый проект подземной парковки с эксплуатируемой кровлей. Однако, выставив по периметру ямы каркас, осилить дальнейшее строительство так и не смог. То есть вслед за банком «яма» похоронила надежды еще одного юрлица.
За минувшие годы эта яма стала как бы еще одним символом нашего города, при том что она никому почти не мешала - в принципе была огорожена и только с высоты птичьего полета являла собой «бельмо на глазу» центра города.
В конечном счете котлован попал в руки некоммерческого партнерства приморских цветоводов ООО «Рада». Но на какое-то время планы строительства пришлось отложить. Прежде всего, потребовался новый проект, который через определенный срок выдали специалисты «ПромстройНИИпроекта». Но и когда проект уже появился, все равно осталось немало «барьеров», которые не давали инвестору-застройщику уже после демонтажа каркаса несостоявшейся парковки начинать свое новое строительство.
И здесь, как говорят строители, надо отдать должное губернатору Сергею ДАРЬКИНУ и главе администрации Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ. Они заметили, что накануне грандиозных для города событий котлован все еще в «простое», и чем могли помогли застройщику приступить к созиданию мечты. И вот уже более полугода как из котлована этаж за этажом поднимается новое большое здание.
Третий и, надеемся, удачный заход строителей на эту стройплощадку состоялся 24 июля прошлого года. По проекту это здание офисного типа имеет два этажа парковок общим числом на 90 машиномест и 10 надземных этажей. Общая площадь всех помещений – около 11 тысяч кв. метров. Строится оно в металлоконструкциях, изготовление и монтаж которых ведут специалисты ООО «ОКСВА-Восток», общестроительные работы продолжает все тот же «Подземстрой-7». Ведутся монтаж металлокаркаса, устройство перекрытий и лифтовой шахты. Кстати, недавно к работам приступили монтажники лифтового оборудования. Идет кладка стен с использованием «теплых» блоков.
- Всего на стройплощадке сейчас работает около 50 человек, - отметил ветеран этой стройки бригадир «подземщиков» Дмитрий САПРЫКИН.
К саммиту АТЭС строительство этого офисного здания может быть полностью завершено. Заместитель генерального директора ООО «Рада» Сергей ПОЛЯКОВ на 100% ручается за то, что будут сделаны все внешние работы, но внутри, по его мнению, они в какой-то степени могут еще остаться, поскольку хорошая отделка и оборудование современного офисного здания помимо серьезных затрат требуют и хороших сроков.
Предполагается, что после ввода здания в эксплуатацию помимо автостоянки и офисов в нем будут расположены магазин цветов и салон красоты.
С северной стороны этой стройплощадки к ней примыкает другое замершее строительство. Здесь пытался начать строительство офисного здания другой застройщик, но его сил хватило лишь на то, чтобы вырубить остатки небольшого скверика и «оскальпировать» участок. Грянувший кризис «похоронил» амбициозный проект. И сегодня этот участок снова ждет решения, которое придется принимать органам власти: то ли все-таки кто-то продолжит это строительство, то ли на его месте появится более актуальная для центра «реальная» многоуровневая парковка.
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