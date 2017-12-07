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Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
Стало известно, какой общепит откроется на этом месте в 2018 году
Любимое с 90-х многими жителями и гостями Владивостока кафе Magic Burger закрылось. Как рассказал газете «Золотой Рог» информированный источник, здесь, по всей видимости, не обошлось без крупного сетевого игрока.
По данным собеседника, в 2018 году на месте Magic Burger откроется очередной ресторан быстрого питания KFC. Редакция уточняет – эта информация неофициальная и не проверена! Кстати, на региональном портале по поиску работы уже месяц как ищут директора ресторана, заместителя директора ресторана и менеджеров.
Напомним, Magic Burger открылся во Владивостоке 25 лет назад. В далеких 90-х бургеры местного изготовления с успехом заменили приморцам знаменитый Macdonald's. Суда, также как и в московский МАС, можно было попасть отстояв внушительную очередь. Для многих бургерная ассоциируется и детством и юностью.
Добавим, что большинство экспертов ресторанного бизнеса связывают закрытие Magic Burger с тем, что кафе просто не выдержало конкуренции с активным развитием фастфуда в городе. Ведь в последние годы на рынок пришли Royal Burger, Burger King, Hesburger и KFC.
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