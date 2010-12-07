Во Владивостоке - новый порядок аренды муниципального имущества

Теперь получить в аренду помещение можно, так сказать, не по блату и не в скрытом междусобойчике, а в честной игре - на открытом аукционе. Практика показывает: иногда конкуренция острая, а значит, и цена за лот взлетает до небес, но чаще всего взять помещение в пользование на пять лет можно на вполне щадящих условиях - по цене договора, близкой к начальной.

О том, как стать участником аукциона и взять в аренду городские площади, корреспондент «ЗР» беседует с Ларисой СОЛОМАНЮК, директором муниципального учреждения «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».

- Лариса Сергеевна, чем новый порядок отличается от прежнего, какие помещения теперь можно взять в аренду и кому?

- Речь идет о списке свободных помещений, которые находятся в муниципальной собственности. Они расположены в разных районах Владивостока, достаточно разные по площади и состоянию. Где-то это цокольные помещения в жилых домах, требующие серьезного ремонта, где-то - вполне приличные по квадратам офисы или целые этажи зданий. А брать в аренду их могут предприниматели для своего бизнеса. Раньше ни по стране в целом, ни во Владивостоке такого четко прописанного порядка сдачи в аренду муниципальных помещений не было. Было лишь декларировано, что они сдавались по разрешению собственника. При этом все знали, что хорошие помещения нередко получали по принципу «кто ближе к личному интересу». Тем более ставки аренды долгие годы были низкими вопреки логике рыночного времени. Теперь у всех предпринимателей равные шансы - право аренды муниципальных помещений Владивостока выставляется на открытых аукционах. Вся нормативная база, в частности, с приказом Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10 февраля 2010 года, а также с Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- И как проходят аукционы? Много ли желающих?

- Первые аукционы прошли в мае. С тех пор было организовано семь таких процедур, однако три из них не состоялись. Зато четыре прошли успешно. По закону торги признаются состоявшимися, если на них присутствуют не менее двух претендентов. Например, когда было выставлено два этажа офисного здания в хорошем состоянии в центре города, борьба развернулась нешуточная: начальная цена за право аренды была 1 млн 600 тыс., на торгах она взлетела до 18 млн. Остальные аукционы прошли гораздо спокойнее, договоры на аренду заключены практически по начальной стоимости.

- Начальная цена контракта - более полутора миллиона рублей - не дешево...

- Да, но это - обширные площади в центре города. На другие, более скромные квадраты, цена может составлять 25 тыс. рублей, или, скажем, 125 тыс. Она определяется независимой оценочной компанией. Ежемесячная цена арендной платы тоже очень разная и зависит от площади, места, состояния помещения. Для примера: ежемесячная арендная плата за 28 кв. метров на ул. Вострецова - 7 596 рублей в месяц, а цена контракта, сложившаяся в ходе аукциона, - 24,5 тыс. рублей.

- Скажите, а где можно найти списки и цены помещений, выставленных на аукцион?

- Такие объявления мы публикуем на официальном сайте администрации Владивостока и в газетах, когда подготовлены лоты и объявлены торги. Вот только объектов - десятки, а аукционов, как видите, пока единицы. Чтобы любой городской объект попал на аукцион, нужны определенные условия.

- Какие?

- Во Владивостоке действует так называемый заявительный порядок выставления права аренды на помещения. Он разработан и принят думой. Механизм таков: в городе есть список свободных помещений, он размещен на официальном сайте администрации. Вот туда-то мы и рекомендуем заглянуть предпринимателям. Как только некий предприниматель заинтересовался квадратами, решил сделать там офис, магазин или цех - он сразу подает заявку в управление муниципальной собственности администрации. Здесь готовят все необходимые документы, еще раз проверяют юридическую чистоту объекта, заказывают специализированной компании оценку - и выставляют на аукцион.

- Получается, есть помещения, которые никого не интересуют?

- К сожалению, такова реальность. Причин несколько. Во-первых, нередко это небольшие комнаты в подвалах или цоколе жилых домов, да еще и домовые коммуникации здесь проходят - предприниматели не видят в таких коммерческой выгоды. Но даже если помещения расположены в хороших проходных местах, состояние их таково, что требуются вложения. Львиная доля муниципальных помещений уже продана за последние годы. В первую очередь уходили хорошие выгодные здания. А в «сухом остатке» у муниципалитета - менее интересное имущество. Но зато есть козырь перед коммерческой недвижимостью - корректирующий коэффициент, который действует на аренду муниципальных помещений для малого и среднего бизнеса.

- Сколько свободных объектов на сегодня в городском владении?

- По последним данным, 33. Но список будет пополняться. Насколько мне известно, специалисты управления муниципальной собственности активно проводят инвентаризацию, приводят документы по помещениям в юридический порядок и также включают объекты в список.

- Внедрение аукционов - это метод пополнения бюджета?

- Безусловно. Но важнее другое: аукцион, как механизм справедливого распоряжения имуществом, инструмент борьбы с коррупцией: полная прозрачность, информация доступна в Интернете, претенденты участвуют на равных, подтасовать результаты невозможно. Ведется видеозапись всех аукционов, в любой момент можно просмотреть.

- А если арендатор задумает выкупить помещение?

- Такое право у него есть, но только в ходе открытого аукциона и на общих основаниях. Преимущественное право, как известно, есть только у арендаторов, которые до 5 августа 2008 года арендовали помещения не менее двух лет.

- Предприниматели Владивостока уже знают о нововведениях?

- На мой взгляд, большинство в курсе нового порядка.

- Скажите, а зачем город распродает свои помещения? Ведь сдавать в аренду - хороший и постоянный доход для казны....

- Таков принцип, прописанный в федеральном законодательстве. До 2012 года все имущество, которое не используется по прямому назначению для нужд муниципалитета, должно быть либо передано в оперативное управление, либо продано. И это логично: у помещения должен появиться рачительный хозяин, который найдет ему правильное применение. А доходы казна будет получать от земельного налога и всех других налогов, которые будут отчислять успешно работающие предприятия.