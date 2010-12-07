Электронные торги начнутся с января

Уже с 1 января 2011 г. около 90% объема закупок для муниципальных нужд Владивостока будет размещаться через аукционы в электронной форме. В администрации города завершается подготовка к аукционам на закупку товаров, работ и услуг в электронной форме. Но готовы ли предприятия к новой технологии?

В частности, предприятия и организации, которые хотели бы стать поставщиками муниципальных заказов, должны уже сейчас позаботиться о необходимой компьютерной технике и обзавестись электронной цифровой подписью. При этом разработаны меры защиты от недобросовестных поставщиков, одной из них является внесение их в «черный» реестр, который размещается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы. Недобросовестный поставщик на 2 года лишается права участвовать в размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Администрация Владивостока регулярно направляет сведения в УФАС по Приморскому краю о таких поставщиках.

В администрации Владивостока считают, что электронные торги позволят обеспечить более высокий уровень гласности и прозрачности проводимых закупок, анонимность участников размещения заказов. А это, в свою очередь, предотвратит возможность коррупции и других злоупотреблений, исключит сговор участников с целью срыва торгов или заключения контракта по наиболее высокой цене.