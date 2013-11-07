Авиапассажиры распробовали новый аэропорт Владивостока

Международный аэропорт Владивосток (ОАО «МАВ») в октябре 2013 года оказал услуги 163 тыс. пассажиров, это в среднем - 5,3 тыс. человек в сутки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток дальневосточного аэропорта вырос на 20%, сообщил департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

На внутренних авиалиниях было обслужено 125 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в октябре 2012 года. На международных авиалиниях пассажиропоток вырос на 13% и составил 38 тыс. человек. В течение октября в аэропорту Владивостока совершено порядка 1,3 тыс. взлетно-посадочных операций.

В целом за 10 мес. 2013 года ОАО «МАВ» увеличило пассажиропоток на 15%, оказав услуги 1 млн 579 тыс. пассажиров. На внутренних авиалиниях было обслужено 1 млн 154 тыс. пассажиров и 425 тыс. – на международных. Рост к 2012 году по этим показателям составил 13% и 21% соответственно. За 10 мес. текущего года аэропорт Владивостока обеспечил выполнение порядка 13 тыс. взлетно-посадочных операций.

Лидерами рейтинга пунктуальности авиакомпаний в октябре 2013 года в первой категории (свыше 50 рейсов в мес.) стала авиакомпания «Владивосток Авиа» с 232 вовремя прибывшими рейсами, что составляет 95% рейтинга; во второй (до 50 рейсов в мес.) - авиакомпания «Якутия», все 5 рейсов которой выполнены без задержек.

Как прокомментировали в департаменте корпоративных коммуникаций ОАО «МАВ», рейтинг пунктуальности предусматривает участие авиакомпаний в двух категориях в зависимости от частоты выполнения рейсов. Выполненными вовремя считаются рейсы, прибывшие не позднее 15 минут от времени, указанного в расписании. График пунктуальности включает только прибывающие регулярные рейсы, без учета чартерных полетов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.