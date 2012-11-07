Во Владивостоке открывается «ярмарка франшиз»

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ZRPRESS. В четверг, 8 ноября, состоится ежегодная региональная конференция предпринимателей Приморского края. Одним из главных разделов мероприятия станет секция франчайзинга, на которую зарегистрировались более 170 человек. В рамках круглых столов и «ярмарки франшиз» они узнают о возможностях данной формы ведения бизнеса, а также познакомятся с наиболее успешными российскими франшизами.

«Сегодня приморским бизнесменам предоставляется уникальная возможность не просто больше узнать о франчайзинге, но и сразу установить диалог с ведущими франчайзерами страны. Количество зарегистрировавшихся участников говорит об актуальности выбранной темы и о том, что приморский бизнес и предприниматели региона не отстают от общероссийских тенденций», - отметил Роман Иванищев, президент Дальневосточной Ассоциации Рестораторов и Отельеров, которая является организатором секции франшиз.

Главным спикером мероприятия выступит Малхаз Аласания, исполнительный директор Академии франчайзинга при Российской Ассоциации Франчайзинга (г. Москва), которая «привезла» во Владивосток успешные и подходящие для нашего региона франшизы. Они будут представлены в рамках «ярмарки франшиз». «Сегодня франчайзинг является лучшим механизмом умножения бизнеса и продвижения брендов. Фактически франчайзи получает готовый, «упакованный» бизнес-продукт, что существенно сокращает затраты времени, сил и средств на start-up. Кроме того бренд и авторитет признанной торговой марки служат защитой и от конъюнктурных колебаний рынка, и от недобросовестной конкуренции, и от необязательности контрагентов. Об этих и других преимуществах и особенностях франчайзинга мы и будем говорить на конференции», - отметил Малхаз Аласания.

Программа секции франчайзинга, 8 ноября:

11:00 - 12:30 - Круглый стол «Франчайзинг - Новый инструмент развития Бизнеса» (малый конференц-зал АПК, 1 этаж). Модератор: М.Г. Аласания, исполнительный директор Академии франчайзинга при РАФ.

13:00 - пленарное заседание, торжественное открытие

15:00-16:30 - Круглый стол «Презентация франшиз "ГМР Планета гостеприимства" (5 брэндов) (Малый конференц-зал АПК)

16:30 - 18:00 - Круглый стол «Презентация франшиз "Колбасофф","Mail Boxes Etc", "IST", "Coffeeshop Company" и др. (малый конференц-зал АПК).

18:30 - неформальная встреча представителей франшиз и представителей бизнеса г. Владивостока (гостиница "Владивосток").

Напомним, что секция франчайзинга входит в программу ежегодной конференции предпринимателей, которая проходит по инициативе администрации Приморского края. Непосредственными организаторами франчайзингового направления конференции являются ДАРиО, ресторанное агентство «Анонс», при содействии Российской Ассоциации Франчайзинга, Департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций администрации Приморского края, сообщает пресс-центр Дальневосточной Ассоциации Рестораторов и Отельеров.