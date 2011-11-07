Представители муниципалитетов Приморского края зачастую тормозят развитие малого бизнеса

Общественные организации бизнеса прибыли на форум предпринимателей Приморья внушительными делегациями почти из всех районов края. Ведь общение с коллегами и представителями власти идет на пользу тем, кто неравнодушен к происходящему в предпринимательской среде.

Тема конференции предпринимателей - «Конкуренция, эффективность, оптимизация: новые возможности для бизнеса». Организаторы: администрация, Общественный Совет предпринимателей Приморского края (ОСПП).

Перед ее началом у предпринимателей была возможность посетить тематические секции, на которых специалисты финансовых учреждений рассказывали о новых кредитных продуктах, разработанных для субъектов малого и среднего бизнеса.

Приоритеты меняются

На самом пленарном заседании директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края Николай ДУБИНИН обозначил приоритеты администрации. По его словам, развивать конкуренцию сегодня не самоцель. А вот создание стимулов для развития бизнеса - одно из приоритетных направлений работы администрации. «В крае малый бизнес - существенная часть экономики. Доля ВРП, произведенного малым бизнесом, составляет около 23%. Действует 28 тыс. предприятий малого бизнеса, зарегистрировано более 50 тыс. индивидуальных предпринимателей. Треть экономически активного населения работает на предприятиях малого и среднего бизнеса. Но вместе с тем одна из актуальных задач - вовлечение 50% экономически активного населения в сектор предпринимательства», - подчеркнул чиновник.

Руководитель признал, что есть определенные административные барьеры, мешающие развитию бизнес среды. Прежде всего речь о выделении земельных участков и сроках согласования договоров. Пожалуй, это одна из самых больных тем для бизнес-сообщества. Ведь на оформление земельных участков может уйти до трех лет, и все попытки сократить эти временные сроки пока не приносят желаемого результата.

Тем не менее у бизнесменов в Приморье есть все предпосылки в ближайшие годы развиваться более стремительно. После саммита 2012 года в транспортную инфраструктуру края войдут тысячи километров новых дорог, мосты, дорожные развязки. Кроме того, возведенные объекты саммита будут обслуживать много небольших компаний.

О влиянии саммита на развитие Приморского края ученые и экономисты спорят до сих пор. Однако, на взгляд «ЗР», основное достижение власти - в создании комфортной бизнес-среды. А в том, что она создана и сегодня большинство предпринимателей уже не критикуют власть, а стараются воспользоваться различными видами поддержки, заслуга не только чиновников, но и лидеров общественных организаций.

Рабочий режим трудно дается

Как подчеркнула в своем докладе сопредседатель Общественного Совета предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА, сегодня можно говорить о том, что диалог власти и бизнеса проходит в рабочем режиме. Правда, делается это усилиями небольшой группы инициативных людей, которые готовы тратить свое личное время на общественную деятельность. Другие участники конференции признавали факт того, что партнерство бизнеса и власти во Владивостоке становится все более эффективным. «Власть не бывает плохой или хорошей, - считает член лиги торговых предпринимателей Павел ГЕТМАН. - Она принимает решения исходя из позиций, которые общество доносит до нее. Достичь целей, отвечающих интересам населения, можно одним путем - путем конструктивного взаимодействия с органами власти». Предприниматель отметил, что представители малого и среднего бизнеса Владивостока уже имеют успешный опыт эффективного диалога с депутатами. Так, совместными усилиями членов Лиги торговых предпринимателей и депутатов Думы города решен вопрос по ЕНВД.

Но, пока активистов в сфере малого бизнеса не прибавляется. Пассивность большинства предпринимателей понятна и наблюдается не первый год. Но есть и пассивность власти, которая, получив определенные полномочия по развитию малого бизнеса, совершенно не способна начать реализацию мер поддержки у себя на территориях.

Муниципалитеты не умеют работать с бизнесом

Большинство предпринимателей из районов основную часть претензий выдвигали именно к муниципальным властям. По их мнению, власти на местах не заинтересованы в их развитии. Более того, очень часто они искусственно создают административные барьеры. Последний пример противостояния предпринимателей и местных властей наблюдался в Лесозаводске. Только вмешательство представителей краевых чиновников и ОСПП привело к разрешению конфликта.

Еще одно наглядное подтверждение того, что на местах власть практически саботирует развитие малого бизнеса, это финансовое наполнение местных программ по поддержке бизнеса. Напомним, что краевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства предполагает софинансирование муниципальных программ. Однако отдельные муниципалитеты «закладывают» в нее мизерные деньги - менее миллиона рублей.

Вообще реализация государственной поддержки на территории края уже отлажена, и немалые деньги доходят до предприятий и компаний. Если в начале реализации краевой программы бизнесмены не были уверены в том, что деньги до них дойдут, то сегодня отдельные разделы краевой программы развития предпринимательства увеличены до «неприличных» размеров. Например, в следующем году на гранты планируется израсходовать 25 млн рублей, а ведь вначале предпринимателям раздавали всего 3 млн рублей. Как хороший пример можно привести и создание в Приморском крае гарантийного фонда.

«Почти 10 лет назад предпринимательское сообщество выступало с инициативой его создания, - рассказывает Марина Шемилина. - Но понадобились годы, чтобы предприниматели доказали региональной власти необходимость данной финансовой структуры, причем примечательно, что разработчиками положения той организации были предприниматели. В этом и есть смысл активной предпринимательской позиции – участвовать в создании нормативной базы на всех уровнях».

С другой стороны, присутствующие на конференции предприниматели не скрывали своей озабоченности, что развитие малого и среднего бизнеса может тормозиться двумя основными факторами. Это малая плотность населения и низкая покупательская способность. По мнению бизнеса, сегодня не происходит роста компаний, так как малый бизнес в основном «нишевой». Как правило, большинство предприятий работают в торговле и сфере услуг, а в них емкость рынка ограничена. В итоге наблюдается жесткая конкуренция.

Переориентация в сферу производства могло бы быть выходом из этого тупика, но в этом случае необходимо найти дешевые кредитные ресурсы и новые рынки сбыта. Однако с этим пока проблема, сегодня самый дешевый кредит для малого бизнеса дается под 14% годовых и сильно отличается от ставок по кредитам в развитых экономических странах. Возможно, что внедрение инновационных программ также способствовало бы развитию промышленности и производства. Однако, как заметил выступающий на конференции известный экономист Владимир ТАЛАНЦЕВ, для этого нужна соответствующая законодательная база, представляющая налоговые льготы. «Это в Японии, если субъект малого бизнеса вводит новую технологию, он 5 лет не платит налоги. У нас пока еще рано говорить об этом». Но представители краевой администрации пообещали, что уже в следующем году будет акцент именно на поддержку тех компаний, кто внедряет инновационные технологии, также большое внимание будет уделяться инвестиционной привлекательности края именно в сегменте малого и среднего бизнеса.