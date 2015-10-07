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Гендиректору ДЭК могут продлить полномочия

07 Октября 2015, 17:57 | Владивосток

Для Виктора МИЛУША, одного из самых успешных менеджеров Приморья, это будет уже третий срок во главе энергокомпании

Как стало известно Деловой газете "Золотой Рог", совет директоров ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») 14 октября рассмотрит вопрос о продлении полномочий гендиректора Виктора МИЛУША.

Виктор Милуш был избран гендиректором ДЭК 25 ноября 2009 года, сменив у руля энергокомпании Виктора МЯСНИКА. По итогам IX ежегодной Краевой Бизнес-Премии, организаторами которой выступают администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», признан «Менеджером года».  

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (в настоящее время ПАО) создано в результате реорганизации в форме слияния ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго», ОАО «Дальэнерго» и ЗАО «ЛуТЭК». ДЭК создана в качестве управляющей компании, владеющей 100% акций АО «Дальневосточная генерирующая компания» и АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Досье «Золотого Рога»:

Милуш Виктор Владимирович родился 29 марта 1959 года. С отличием окончил Красноярский политехнический институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Является депутатом Законодательного Собрания Приморского края, входит в состав бюджетного комитета. Производственную деятельность в энергетической отрасли начал в 1981 году машинистом-обходчиком по котельному оборудованию Красноярской ГРЭС-2. Через несколько лет занял должность первого заместителя главного инженера Красноярской ГРЭС-2. В 2001 году назначен на должность директора Приморской ГРЭС, в 2004 году -  заместителем генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительным директором ЗАО «ЛуТЭК». Кандидат технических наук, заслуженный энергетик СНГ. Женат, вместе с женой Галиной Николаевной воспитал двух дочерей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: кадры  ДЭК  Виктор МИЛУШ 



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