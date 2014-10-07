ВМТП занял в Сбербанке 2,4 млрд рублей

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) привлекло кредитную линию в Сбербанке в размере 2,4 млрд рублей до 29 сентября 2017 года под процентную ставку не выше 13% годовых, говорится в сообщении ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания FESCO).

В соответствии с договором, выплата процентов производится ежеквартально. Плата за привлечение кредита составляет 12 млн рублей, плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,75% годовых от свободного остатка лимита.

Поручителями по всей сумме обязательств выступают ООО «Фирма «Трансгарант» и ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (обе также входят в FESCO).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.