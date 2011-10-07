Матти Анттонен: Владивосток по праву должен стать хабом

У Владивостока есть шанс принять на себя транспортные потоки из Европы в Азию и из Азии в Европу, считают финские и японские бизнесмены.

Во Владивостоке в стенах ВГУЭС состоялся представительный международный бизнес-форум с участием финских и японских предпринимателей.

В состав делегации Финляндии вошли главы крупнейших компаний деревообрабатывающей, логистической, инженерной, строительной, инвестиционной отраслей. Японский бизнес представляли логистические и торговые компании, частные образовательные учреждения.

- Россия для нас весьма важный партнер. Один из трех наших самых важных торговых партнеров, - подчеркнул посол Финляндии в России Матти Анттонен. – Но в основном наши люди работают до Урала. Хотя Дальний Восток нам тоже интересен. Мы знаем, что Япония тоже важный партнер для Дальнего Востока. Мы решили объединить усилия с японскими компаниями, которые хорошо знают логистику и особенности Дальнего Востока России.

Во время пресс-конференции он пояснил интерес к Приморью тем, что «Владивосток географически расположен очень удачно. Он по праву должен стать хабом, через который будут идти транспортные потоки из Европы в Азию и из Азии в Европу». Однако пока мешает отсутствие необходимой инфраструктуры.

- Не хватает помещений. Нет инвесторов, вкладывающих средства в логистические помещения. Нужна инфраструктура, обеспечивающая не только Приморский край, а всю Россию, - пояснил представитель директор логистической компании «EP-Logistics Oy» Матти Утрайнен.

В рамках форума члены делегаций посетили ТЭЦ-2, завод SOLLERS, транспортную группу FESCO. Кроме того, встретились с представителями администрации Приморского края и мэрии Владивостока.