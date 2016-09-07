ВЭФ-2016: послевкусье с азиатским ароматом

Второй Восточный экономический форум (ВЭФ), проходивший во Владивостоке 2-3 сентября, хочется верить, дал основательный толчок приходу азиатских инвестиций на российский Дальний Восток. И не столь важно, что наконец-то оформившийся интерес со стороны японского капитала был обоснован прежде всего негласными «рекомендациями» правительства Японии на фоне ожидания разрешения территориального спора, Южная Корея все никак не может определиться с точками приложения интересов, а Китай взял паузу, столкнувшись с техническими проблемами российского законодательства, прежде всего на таможне. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой рог»:

Одним из отличий второго ВЭФа от первого стало отсутствие северокорейской делегации (в прошлом году ее возглавлял министр внешних экономических связей КНДР ЛИ Рён Нам). Год назад делегации Корей на форуме так и не пересеклись, а в этом году северокорейцы и вовсе проигнорировали мероприятие. И правильно, ибо им пришлось бы отвечать на критику южнокорейского лидера, которая не преминула воспользоваться возможностью сделать ряд резких заявлений в отношении северного соседа.

По итогам общения с представителями азиатского бизнеса можно сделать вывод: Япония, Китай и Южная Корея готовы вкладывать значительные средства в регион и даже делиться технологиями, но только при обязательном условии гарантий неизменности курса со стороны российского правительства. При этом потенциальных азиатских инвесторов смущает пример уже действующих резидентов территорий опережающего развития (ТОР), которые жалуются на проблемы с развитием инфраструктуры, трудности с оформлением земельных участков и таможенным оформлением.

«Мы должны, безусловно, стремиться к тому, чтобы снять с бизнеса эти гири, дать возможность инвесторам заработать как следует, чтобы их проекты полетели, если можно сказать», - заверил инвесторов президент Владимир ПУТИН, уточнив, что пока нет окончательного решения, как это сделать.

В Минвостокразвития считают, что текущих мер поддержки инвесторов в части инфраструктуры недостаточно, несмотря на то что объем госпрограммы развития региона составляет 180 млрд рублей и уже утверждены субсидии для 13 проектов на 33,9 млрд рублей.

Помимо докапитализации АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке) министерство предлагает запустить новый механизм стимулирования бизнеса в регионе - компенсацию объемов вложений за счет соразмерного снижения выплат по налогу на прибыль и имущество, а также НДПИ.

«II Восточный экономический форум доказал, что он востребован. Мы видим, что у бизнеса есть желание приехать, и это приводит к оживлению деловой обстановки. Значит, форум проводится в правильном месте и в правильное время. В результате на Дальнем Востоке появляются новые проекты и предприятия. Мы точно не остановимся на том пакете предложений и законов для Дальнего Востока, которые презентовали на форуме. Есть понимание, что III Восточный экономический форум должен быть другим, поэтому в следующем году обязательно появятся новые механизмы развития», - заявил в свою очередь вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Представительность второму ВЭФу обеспечили премьер-министр Синдзо АБЭ и президент Южной Кореи ПАК Кын Хе. Делегацию Китая на этот раз возглавил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чэнь ЧАНЧЖИ, тогда как год назад дебютный ВЭФ посетил вице-премьер Госсовета КНР Ван ЯН.

Ранее Абэ сказал, что хочет добиться исторического результата в отношениях с Россией, пока находится на посту премьер-министра (осталось два года). Поэтому во Владивостоке он не скрывал эмоций. «Иногда мы могли бы, придя в девственный лес тайги в свете лучей солнца, проникающих сквозь листву, тех самых, какие снимал Акира КУРОСАВА в (кинокартине. – «ЗР») «Дерсу Узала», мы могли бы подумать о том, какими должны быть отношения между Японией и Россией через 20-30 лет. Владимир Путин объявил Владивосток свободным портом и желает вернуть ему славу порта международного уровня. Теперь это и моя мечта. Это идеальное место: здесь сохранились и дореволюционные здания, постройки времен СССР, и современные конструкции. И все это соседствует с морем и холмами. Позвольте Японии помочь сделать из Владивостока свободный и комфортный город», - сказал г-н Абэ.

Путин позволил на этот раз многое. В частности, российский президент поддержал инициативу по созданию энергетического суперкольца Россия - Япония – Южная Корея - Китай и предложил сформировать межправительственную рабочую группу. Россия готова предложить партнерам по АТР конкурентную цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период, пообещал Путин.

Высокий потенциал сотрудничества Путин видит и в развитии транспортных коридоров. «Мы вот об этом с коллегами, а также о развитии других маршрутов, совсем скоро будем говорить в России на президиуме Госсовета», - сообщил президент РФ. Но здесь не обошлось без ложки дегтя со стороны китайцев.

Заместитель председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики Ли ХАЙТАО назвал нерешенной проблему административных процедур в рамках международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».

«Нужно вместе планировать обновление инфраструктуры. Нужно, чтобы увеличилась интерактивность в нашем взаимодействии. Ждем от российской стороны активного участия, с тем чтобы рынок, техника, технологии объединились, чтобы отрасли работали как трансграничная производственная цепь. Необходима дальнейшая либерализация процедур оформления, таможенные процедуры, чтобы новые маршруты имели конкурентоспособность по сравнению с другими маршрутами», - отметил Ли Хайтао в ходе сессии на ВЭФе.

По его словам, сейчас объем перевозок составляет 23 млн тонн и есть возможности наращивания. «Считаем, что через Приморский край и далее на порты Приморья этот маршрут может дойти до Кореи, до портов на Японском море и достичь портов в юго-восточных провинциях Китая. Тем самым Китай может выйти через коридоры на Юго-Восточную Азию», - сказал Ли Хайтао.

Южной Корее, в свою очередь, интересны инвестиции в медицину и здоровье, сельхозпроекты на Дальнем Востоке, строительство и инфраструктура, логистика и медицинские технологии. Выступая на форуме, президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что допускает заключение соглашения о свободной торговле с ЕврАзЭС.

«Надеюсь, что успешное завершение совместного исследования возможности заключения соглашения о свободной торговле между Кореей и Евразийским экономическим союзом станет основой для начала процесса переговоров для заключения соглашения. Корее и России необходимо диверсифицировать структуру товарооборота, не ограничиваясь торговлей автомобилями и энергоносителями», - сказала Пак Кын Хе.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.