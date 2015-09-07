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На Дальнем Востоке с легкой руки Путина могут появиться еще несколько Свободных портов
Президент РФ Владимир Путин предложил Правительству рассмотреть вопрос о распространении режима Свободного порта, помимо Владивостока, на другие гавани Дальневосточного федерального округа, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума, отметил, что формула Свободного порта Владивосток может служить эталоном для подобных проектов в других регионов.
«Я считаю, что нам удалось выработать удачную и конкурентную формулу свободного порта, использовав и свой исторический опыт, и лучшую зарубежную практику. Поэтому предлагаю правительству рассмотреть вопрос о распространении режима свободного порта на другие узловые гавани Дальнего Востока», – подчеркнул Президент.
Владимир Путин отметил, что резиденты Свободного порта Владивосток получат широкий набор преференций. Соответствующий закон вступает в силу уже в октябре этого года и его действие распространиться на все ключевые порты юга Приморья – от порта Зарубино до Находки, а также на 15 муниципальных образований, где проживает 75 процентов жителей Приморского края.
Президент пояснил, что для бизнеса здесь значительно упрощаются процедуры прохождения границ.
«Вместо многочисленных контролеров на границе вводится единый орган, сами пункты пропуска будут работать круглосуточно, предусмотрено и предварительное электронное декларирование грузов. Иностранные граждане, приплывающие на территорию России через свободный порт Владивосток, получат возможность оформлять восьмидневную визу прямо на границе. Резидентам свободного порта будут предоставлены льготы по страховым взносам и налоговым платежам, а также режим в свободной таможенной зоне», – заявил глава государства
Владимир Путин отметил, что рассчитывает на создание таким образом мощного транспортного, а впоследствии и индустриального узла. Тем более, что к возможностям потенциала владивостокского Свободного порта проявляют интерес западно-европейские и южно-азиатские партнеры.
«Рассчитываем, что эти меры позволят сформировать мощный транспортный, а в перспективе и индустриальный узел, ориентированный на потребности не только Дальнего Востока, но и всего АТР. Этот узел должен дать стимул для международной торговли и открыть большой потенциал на Дальнем Востоке», – добавил глава страны.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О свободном порте Владивосток» 13 июля 2015 года.
Свободный порт Владивосток создаётся на семьдесят лет. При этом предусматривается возможность продления данного срока, а также досрочного прекращения применения мер государственной поддержки предпринимательской деятельности на его территории.
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