Саммит АТЭС во Владивостоке приносит первые инвестиционные плоды Дальнему Востоку

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках Делового саммита АТЭС объявил о первой сделке с китайским партнером по инвестированию $200 млн в переработку леса на Дальнем Востоке.

Как сообщил на брифинге глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл ДМИТРИЕВ, РКИФ выделит $200 млн RFP Group (Хабаровск) на создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины.

"Мы не раскрываем детальные цифры по сделке. Сделка должна еще пройти одобрение антимонопольной службы. Окончательная сделка будет финализирована в течение полутора месяцев", - пояснил Дмитриев.

ОАО "Дальлеспром" (входит в RFP Group) планирует в сентябре 2012 года ввести в промышленную эксплуатацию завод по производству лущеного шпона в Амурске (Хабаровский край) общей стоимостью $150,2 млн.

Ввод в эксплуатацию в конце сентября этого года завершит первый этап строительства Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. В настоящее время предприятие работает в пуско-наладочном режиме.

Строительство перерабатывающего производства является первым этапом проекта создания Дальневосточного центра глубокой переработки древесины, концепция которого предполагает строительство комплекса взаимодополняющих деревообрабатывающих производств, обеспечивающих безотходное использование древесины, заготавливаемой ОАО "Дальлеспром".

Российско-китайский инвестиционный фонд создан "дочкой" ВЭБа - Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC). Целевой размер фонда составит от $2 млрд до $4 млрд, из которых по $1 млрд внесут РФПИ и CIC, а до $2 млрд поступят от институциональных инвесторов из Китая.

RFP Group объединяет ОАО "Дальлеспром" (крупнейшее предприятия ЛПК Хабаровского края), ОАО "Амурское пароходство" и компанию "Флора".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».