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Компании Владивостока не могут найти директоров. Даже за очень приличную зарплату

07 Сентября 2012, 02:46 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Самые дорогие вакансии Приморского края в августе 2012 года.

На основе анализа вакансий, размещенных на дальневосточном сайте HeadHunter в августе 2012 года для Приморского края, служба исследований компании HeadHunter составила рейтинг ТОП-10 вакансий с самыми высокими заработными платами.

№ п/п

Название вакансии

Заработная плата

Работодатель

1.

Директор розничной сети

От 100 000 до 300 000 рублей

БМ-Консалтинг(Владивосток)

2.

Директор филиала

От 90 000 до 200 000 рублей

РоссКо, Новосибирск (Владивосток)

3.

Директор дивизиона

От 120 000 рублей

Юником Владивосток

(Владивосток)

4.

Коммерческий директор

От 90 000 до 150 000 рублей

Успех, Кадровое агентство, ООО

(Владивосток)

5.

Начальник отдела внутреннего аудита (г. Владивосток)

120 000 рублей

FESCO (Дальневосточное морское пароходство, ОАО) (Владивосток)

6.

Финансовый директор

До 100 000 до 130 000 рублей

Анкор, кадровый холдинг (Владивосток)

7.

Руководитель отдела продаж (дилерский центр)

От 100 000 рублей

Анкор, кадровый холдинг (Владивосток)

8.

Директор распределительного (логистического) центра (с возможностью переезда)

От 90 000 до 130 000 рублей

Распределительные центры «Магнит» (Владивосток)

9.

Директор отделения

110 000 рублей

Спортмастер

(Владивосток)

10.

Командир воздушного судна Ми-8

От 90 000 рублей

ПРОГРЕС, ААК, ОАО (Арсеньев)

"Золотой Рог".
Автор: hh.ru
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