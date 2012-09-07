Компании Владивостока не могут найти директоров. Даже за очень приличную зарплату

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Самые дорогие вакансии Приморского края в августе 2012 года.

На основе анализа вакансий, размещенных на дальневосточном сайте HeadHunter в августе 2012 года для Приморского края, служба исследований компании HeadHunter составила рейтинг ТОП-10 вакансий с самыми высокими заработными платами.