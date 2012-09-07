Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компании Владивостока не могут найти директоров. Даже за очень приличную зарплату
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Самые дорогие вакансии Приморского края в августе 2012 года.
На основе анализа вакансий, размещенных на дальневосточном сайте HeadHunter в августе 2012 года для Приморского края, служба исследований компании HeadHunter составила рейтинг ТОП-10 вакансий с самыми высокими заработными платами.
|
№ п/п
|
Название вакансии
|
Заработная плата
|
Работодатель
|
1.
|
Директор розничной сети
|
От 100 000 до 300 000 рублей
|
БМ-Консалтинг(Владивосток)
|
2.
|
Директор филиала
|
От 90 000 до 200 000 рублей
|
РоссКо, Новосибирск (Владивосток)
|
3.
|
Директор дивизиона
|
От 120 000 рублей
|
Юником Владивосток
(Владивосток)
|
4.
|
Коммерческий директор
|
От 90 000 до 150 000 рублей
|
Успех, Кадровое агентство, ООО
|
5.
|
Начальник отдела внутреннего аудита (г. Владивосток)
|
120 000 рублей
|
FESCO (Дальневосточное морское пароходство, ОАО) (Владивосток)
|
6.
|
Финансовый директор
|
До 100 000 до 130 000 рублей
|
Анкор, кадровый холдинг (Владивосток)
|
7.
|
Руководитель отдела продаж (дилерский центр)
|
От 100 000 рублей
|
Анкор, кадровый холдинг (Владивосток)
|
8.
|
Директор распределительного (логистического) центра (с возможностью переезда)
|
От 90 000 до 130 000 рублей
|
Распределительные центры «Магнит» (Владивосток)
|
9.
|
Директор отделения
|
110 000 рублей
|
Спортмастер
(Владивосток)
|
10.
|
Командир воздушного судна Ми-8
|
От 90 000 рублей
|
ПРОГРЕС, ААК, ОАО (Арсеньев)
Новости тематики
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень
- Агентство по развитию человеческого капитала проводит ярмарку вакансий во Владивостоке
- Интервью с Натальей Даниной – директором департамента аналитики HeadHunter
- Из приморцев будут делать огранщиков алмазов
- Техдиректором Tele2 во Владивостоке назначен Александр Седин
- Гендиректору аэропорта Владивостока предложат продлить контракт
- Во Владивостоке открылся ежегодный региональный бизнес-форум кадрового холдинга АНКОР
- Претенденты на должность руководителя во Владивостоке хотят зарабатывать 110000 рублей
Новости раздела
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Деревьям на Верхнепортовой дали шанс дождаться осени
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Граница на чиновничьем замке
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью