Японская провинция Тоттори вынуждена собирать свои прилавки во Владивостоке

Владивостокцы уже привыкли видеть в крупных торговых центрах города сельскохозяйственную продукцию из японской провинции Тоттори. Всегда вкусные и свежие фрукты и овощи, конечно, дешевыми назвать было трудно, но зато лежали они на прилавках круглогодично. Теперь, очевидно, японским бизнесменам придется сворачиваться. Виной всему политика японского правительства, поддержавшего по указке США экономические санкции против России.

Как уже сообщал Zrpress, президент Владимир ПУТИН в среду подписал указ, который вводит ограничения на ввоз в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из стран, которые ввели санкции против России. В указе сказано, что запрет будет действовать в течение одного года. Определить перечень продукции, запрещенной для ввоза, поручено правительству России. Постановление правительства с перечнем запрещенных товаров уже готово и может быть обнародовано уже в четверг.

Представители японского бизнеса всегда были желанными гостями во Владивостоке. Совсем недавно прошла очередная встреча предпринимателей Владивостока с делегацией из провинции Тоттори.

Темой встречи стало установление экономических связей между предпринимателями Владивостока и Японии в области связи и информационных технологий, продуктов питания, косметики, морепродуктов, товаров повседневного спроса, стройматериалов и других направлений.

Напомним, что меморандум о сотрудничестве между Приморским краем и префектурами Тоттори и Симанэ (Япония) был подписан 24 октября 1991 г. Префектура Тоттори стала одной из первых японских территорий более 20 лет назад установившей международные связи с Приморьем. Пять лет действует регулярная грузо-пассажирская линия Владивосток – Сакаиминато. Префектура Тоттори сегодня активно развивает сотрудничество с регионами Дальнего Востока России в таких областях, как экономика, туризм, культура, образование и т.д. В приморской столице открыт Центр поддержки бизнеса префектуры Тоттори.

Теперь, похоже, придется сделать шаг назад. Увы, бизнес двух стран будет вынужден нести убытки от недальновидной политики официального Токио.

Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.