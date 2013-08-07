Система образовательного обеспечения инвестиционного сотрудничества

Одна из тематических дискуссий Дальневосточного инвестиционного конгресса, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, будет посвящена роли системы образования в обеспечении инвестиционного сотрудничества Дальнего Востока и стран АТР.

Актуальность этой темы для нашего региона определяется целым рядом причин. По мнению Дмитрия Пескова, директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, а также модератора данной панельной дискуссии, российский рынок труда в ближайшем будущем потребует больше рабочих с инженерными квалификациями и больше людей, готовых работать в конкурентной среде. Дальневосточной экономике, по мнению Д. Пескова, будут нужны носители двух видов умений: работать на модернизированных предприятиях и продавать продукцию этих предприятий на азиатских рынках. При этом Дальний Восток, имея отрицательное сальдо человеческого капитала, получит большой приток инвестиций. Ключевой вопрос для властей Дальнего Востока – научиться сопрягать приток инвестиций с притоком компетенций. Если они эту задачу решить не смогут, то на новых предприятиях будет стоять оборудование, на котором некому будет работать.

При этом местная власть может привлечь новых квалифицированных работников на Дальний Восток с его некомфортными (по сравнению с российскими столицами) условиями жизни, как полагает г-н Песков, только одним способом: убедить их поменять комфорт на карьерные перспективы. Особенно важна такая мотивация для молодежи и специалистов, которые в Центральной России работают на рынках, где имеется переизбыток специалистов такого рода. Кроме того, региону нужны люди, которые окажутся способными встроить Дальний Восток в цепочку экономических отношений в Азии.

Г-н Песков ожидает, что по итогам работы данной секции будет выработана последовательность действий, которые должен сделать каждый руководитель, отвечающий за привлечение инвестиций - действий, позволяющих обеспечить инвестиции кадрами, и, соответственно, компетенциями. Напомним, что для участия в дискуссии приглашены как местные специалисты – представители Дальневосточного федерального университета, так и представители столичных вузов (Высшей школы экономики, Сколковского института науки и технологий), Министерства образования и науки РФ, а также крупнейшие российские и зарубежные корпорации, которые планируют разворачивать на территории региона инвестиционные проекты.

По вопросам участия в Дальневосточном инвестиционном конгрессе просьба обращаться в Организационный комитет:

Тел. (423) 2648-142, 2648-143, 246-86-26, e-mail:pacific-congress@mail.ru, сайт: www.pacific-congress.ru

(на площадке шестого Тихоокеанского экономического конгресса)