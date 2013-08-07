Владивостокский морторгпорт обзавелся новыми шасси

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) в рамках программы по развитию контейнерных перевозок приобрел 10 новых комбинированных шасси Korea Trailer для перевалки 20- и 40-футовых контейнеров.

Шасси изготовлены из высокопрочной стали, позволяющей эксплуатировать их в температурном режиме окружающей среды от -30 до +40 градусов по Цельсию.

Техника будет использоваться на терминале для внутрипортового перемещения контейнеров.

В компании не раскрывают стоимость новой техники.

В ближайшее время в порт поступят терминальные тягачи Kalmar, а к концу сентября завершится обновление очередного участка причального покрытия.

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. 95,6% акций компании владеет ООО "М-Порт", которое в свою очередь через ЗАО "Порт-Актив" и ЗАО "Транском" контролирует ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ВМТП.