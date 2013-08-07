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Владивостокский морторгпорт обзавелся новыми шасси
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) в рамках программы по развитию контейнерных перевозок приобрел 10 новых комбинированных шасси Korea Trailer для перевалки 20- и 40-футовых контейнеров.
Шасси изготовлены из высокопрочной стали, позволяющей эксплуатировать их в температурном режиме окружающей среды от -30 до +40 градусов по Цельсию.
Техника будет использоваться на терминале для внутрипортового перемещения контейнеров.
В компании не раскрывают стоимость новой техники.
В ближайшее время в порт поступят терминальные тягачи Kalmar, а к концу сентября завершится обновление очередного участка причального покрытия.
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. 95,6% акций компании владеет ООО "М-Порт", которое в свою очередь через ЗАО "Порт-Актив" и ЗАО "Транском" контролирует ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ВМТП.
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