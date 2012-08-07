Зарплатный демпинг ведет к деградации строительной отрасли Приморья

Невысокая зарплата и конкуренция гастарбайтеров – эти две проблемы сегодня особенно серьезно волнуют приморских строителей. О них накануне профессионального праздника говорили в ходе заочного круглого стола «ЗР» представители строительной отрасли края.

Александр СУББОТИН, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес-II»: - Недавно на совещании строителей в краевой администрации было отмечено, что у нас в Приморье зарплата по отрасли на 20% меньше, чем в Хабаровском крае. Приморский строитель сегодня - самый низкооплачиваемый на Дальнем Востоке. У меня бюджетные заказы составляют около 80%. Работа есть. Но наши территориальные отраслевые расценки такие, что складывается впечатление: нас, строителей, в Приморском крае ликвидируют как класс. Я уже третий год не могу купить ни одной новой единицы техники. То надо зарплату закрыть, то купить материалы… На развитие ничего не остается. Получается, что работа идет ради работы. И это не только мой частный случай. Я член совета СРО «Альянс строителей Приморье», и знаю – такая же ситуация у большинства наших компаний.

Марина ЛОМАКИНА, генеральный директор компании ОАО «Наш дом – Приморье», председатель совета СРО «РОС ПК»: - К сожалению, сегодня наша региональная почасовая строительная расценка – неадекватна. Государство позиционирует себя таким образом, что готово платить именно эти деньги.

Если мы говорим о поддержке строителя, то его труд, естественно, должен оплачиваться таким образом, чтобы он был в состоянии содержать себя, свою семью, платить за коммунальные услуги. Конечно, расценки должны быть тесно связаны и с выработкой, но в целом при добросовестной отдаче труда человек должен получать соответствующую заработную плату. К сожалению, сегодня этого нет. Тогда зачем теперь ему работать по строительной специальности, если он не видит достойной оплаты труда? Поэтому наши строители уходят в юристы, экономисты, секретари и пр. Профессия оказалась финансово непривлекательной…

Поэтому, если мы хотим регулировать расценку, и готовы платить ее за определенное качество и выработку, и чтобы эти деньги не уходили зарубежным специалистам низкой квалификации, то должны подключать к этому и службу занятости, и миграционную службу, и те учебные заведения, которые готовят рабочие специальности. Любой, кто идет на стройку, должен знать, что он заработает достойный кусок хлеба для своей семьи.

Людмила ДАВЫДЕНКО, председатель общественного объединения приморских строителей «Властра»: - Что можно сказать о сегодняшнем уровне зарплаты нашего строителя? И каким он сегодня должен быть?

Николай ГАВРИЛОВ, к.т.н., доцент, Инженерная школа ДВФУ: - Средняя заработная плата рабочих-строителей по статистике у нас составляет 25-35 тысяч в месяц. Исходя из этого, ставка рабочего 4-го разряда при «потолке» должна составлять 198-200 рублей за час. Это нормальная заработная плата, которая должна забиваться в сметную стоимость. А какой ее уровень мог бы устроить строителя, можно узнать только путем опроса…

То есть рабочий этой квалификации на стройке за день должен зарабатывать около полутора тысяч рублей. Зарплата определяет и такой показатель, как рентабельность строительных организаций. Пороговая по отрасли составляет 10-15%, а второй уровень рентабельности – 15-25%. Сегодня строительные компании в основном работают ниже пороговой рентабельности – где-то на уровне 7-8%, не больше.

Система оплаты труда, привязанная к сегодняшней политике ценообразования по отрасли, то есть определение сметной стоимости строительства, такова, что все налоги, которые начисляются на заработную плату (не 13%, а все 32-35% - т.н. социальные вычеты) идут без накладных расходов, и все прочие налоги «сидят» в величине накладных расходов.

Многие говорят, что надо снижать издержки. Да – надо! Но в такой системе оплаты труда, выплат и ценообразования заложен фактор, который не позволяет выйти на пороговую рентабельность, обеспечивающую выживаемость предприятия. Но главное – необходимо его развитие, а не «выживание»!

Александр СУББОТИН: - Я считаю, что экономия на зарплате строителей идет далеко не на пользу государству. Руководитель КГУП «Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов» Лариса БОРОДИНА – не патриот своей отрасли и края. Она утверждает, что наши региональные расценки утверждает Минрегионразвития. Говорит: «Я на второй квартал давала на утверждение переводной коэффициент, который мне все равно срезали. Я не виновата». Но наши заказчики утверждают сметы именно в нашем Центре ценообразования. Конечно, есть среди них такие, которые ходят туда по 3-4 раза и серьезно защищаются, но чаще – соглашаются с расценками, с исключением из статей затрат расходов, без которых нельзя качественно и в срок строить бюджетные объекты.

К примеру, мы сейчас делаем ремонтные работы в краевой больнице. Лариса Владимировна вычеркнула из сметы «стесненность», хотя мы работаем в условиях, когда тут же на этаже здания ходят больные, делаются операции. Это решение было мотивировано тем, что «пусть заказчик выселяет корпус полностью, чтобы вы могли ремонтировать». Но это просто не реально – освободить все здание. У медиков – плановая программа операций, и они во многом живут именно от этого, потому что проводимые ими операции в какой-то мере платные.

Другой пример. Мы сегодня строим в Артеме ледовый дворец. Это будет очень красивый объект. Но нам в Центре было вычеркнуто «уплотнение грунта скалой». Ледовое поле толщиной всего 30 см будет лежать на основании из щебня в 30 сантиметров, геотекстиле и уплотненном грунте. А наши грунты – глинистые. Их пучит. Чтобы поле не «гуляло», требуется скальный грунт. В будущем эта экономия будет сказываться на качестве ледового поля, игры на нем и пр….

Марина ЛОМАКИНА: - О привлечении различных специалистов-строителей из других регионов и из-за рубежа мы можем судить по двум аспектам. Первый – это ввоз дешевой рабочей силы, которая за определенную цену может выполнять необходимую работу, и второй – приглашение высококвалифицированных специалистов, которых у нас действительно просто не хватает.

Безусловно, привлечение последних, особенно по тем видам работ, по которых у нас нет опыта и знаний, вполне оправдано. Например, натяжка вант при строительстве мостов во Владивостоке выполнялась с участием французской фирмы, которая их производит и знает как правильно это делать. Для наших ребят, которые работали с ней – это новый хороший опыт. Они успешно справились со своей задачей, благодаря тому, что эта компания пришла сюда со своими специалистами. Безусловно, таких работников нам надо привлекать. Без них мы никуда.

Если мы говорим о привлечении обычной рабочей силы, то это связано с двумя факторами. Во-первых, оплата их труда ниже, чем та, за которую сегодня готовы работать наши строители. Во-вторых, действительно есть недостаток трудовой силы такой квалификации среди нашего населения. Не секрет, что за последние 20 лет мы свой средний рабочий класс просто растеряли.

Работать за 10-20 тыс. рублей в месяц мужчина 30-40-летнего возраста у нас не пойдет: стройка – это целый день, и, как правило, в любую погоду. А на такие деньги он свою семью вряд ли прокормит.

Если мы не готовы платить своему местному работнику реальные деньги, достаточные для приемлемого уровня жизни, то будем вынуждены привлекать дешевую рабочую силу из-за рубежа. Причем очень низкоквалифицированную, не всегда знающую язык, не обладающую необходимым строительным образованием. Это вопрос, наверное, каждого инвестора. Но, я знаю, что многие из них сегодня все-таки предпочитают платить более достойные деньги за высококвалифицированный труд, но при этом знать, что будет обеспечено то качество, которое надо.

Думаю, что в первую очередь мы должны давать работу все-таки нашим гражданам.

И, естественно, нам не уйти от регуляции почасовой расценки – это один из механизмов стимулирования труда. Безусловно, у нашей власти есть опасения, что, если поднять расценки, то все равно компании привезут иностранную дешевую рабочую силу, и разница в оплате труда пойдет им в прибыль. Но здесь должны работать регуляционные механизмы в совокупности – миграционная служба, служба занятости, налоговая...

Зарплата иностранного работника – это ведь далеко не все затраты на него работодателя. Есть еще оформление документов, приезд, отъезд, проживание, питание, медицинское обслуживание, контроль с точки зрения безопасности для основного населения. В итоге мы выходим на те же расходы, что и при найме российской рабочей силы.

Николай ГАВРИЛОВ: - Я считаю, что это порочная система – привлечение иностранной рабочей силы на демпинговых условиях системы оплаты труда. Демпинг – это всегда палка о двух концах. Он не способствует внедрению инновационных технологий в строительстве, общему повышению нашего жизненного уровня, культуры и т.д.

Это заколдованный круг, ведущий к деградации строительной отрасли. Я считаю, что надо вообще менять систему функционирования нашей строительной отрасли. Стоит делать то, что делают другие страны. Переходить к кластерной системе. Она позволит увеличить конкурентоспособность отрасли, улучшить качество, снизить затраты, и самое главное – применять инновационные технологии.

Только такая система будет способствовать какому-то прогрессу, заставлять решать задачу номер один – добиваться снижения затрат на строительство. А оно, это снижение, должно приводить к снижению рыночной стоимости продукции строителей для покупателей…

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".